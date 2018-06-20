直击|腾讯公关总监张军：奉劝某些同行做黑稿敬业点

新浪科技讯 6月20日下午消息，今日腾讯公关总监在微博上指出，某些同行写黑稿连括号里用来沟通的话也没有删除。

截图显示，该文章标题为《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》，文章指出，为了网瘾孩子的血债和万千凋落的青春，强烈建议国家启动对游戏利益者的相关法律程序！

该文写到，可悲的是，不仅共青团媒跟风炒作，而且身为共青团中央维护青少年权益部部长的王锋，竟然在央视2017年3月10日《今日说法》的专访中，在对网瘾病理性状及卫生部门介入治疗的专业背景未做深入了解的情况下，极不负责的对《未成年人网络保护条例(送审稿)》的相关内容进行了片面解读，不但否认网瘾的存在和戒治机构的合理性，而且把专业医疗手段混同于刑罚中的电击，妖魔化网瘾戒治，更由于其解读的官方背景，对网瘾戒治事业造成了极坏的社会影响！（这一段去掉吧。因为王锋的确说的是很有道理的。。。不然会让文章变成为黑而黑）

张军发微博表示，奉劝某些同行，做黑稿麻烦敬业点，起码记得发布前括号里的话删掉，要不然太不专业了，年终奖要扣发了吧，尽给公司添乱。顺便再说一句，连带共青团也要一起黑，胆够肥！猜猜这又是谁干的。(宵寒)