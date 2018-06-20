文化和旅游部严查演出市场 清理2600余家票务网店

原标题：文化和旅游部严查演出市场 清理2600余家违规票务网店

王莹/新华网

记者从文化和旅游部获悉，为加强营业性演出市场监管，文化和旅游部近期以社会关注度高、观众数量多的营业性演出为重点，严查严管演出内容和演出票务经营行为，查处了一批营业性演出市场重大案件。

在对演出内容的专项执法检查中，文化和旅游部将一批社会关注度高的营业性演出列为重点监管对象，重点检查演出内容是否合规、是否按照明示的最低曲目数量进行演出、是否变更演出节目等。在演出票务经营专项执法检查过程中，重点检查经营单位是否具有营业性演出票务经营资质、是否取得演出举办单位授权或委托、是否存在加价销售行为、是否为机构和个人倒卖门票提供服务等。

针对公众越来越普及的网络购票行为，文化和旅游部部署开展违规票务网店专项整治，对2600余家网店进行专项清理，部署北京、上海等19个地区查处143家违规从事票务经营活动的网店。目前，主要票务网店基本实现持证售票，市场秩序明显改观。

针对部分演出举办单位不履行法定义务、未经批准出售演出门票、擅自从事营业性演出经营活动等违规行为，文化和旅游部部署四川、黑龙江、广西、宁夏等地文化市场综合执法机构依法查办一批演出市场重大案件。

下一步，文化和旅游部将持续加强营业性演出市场监管，紧盯社会关注度高的重点营业性演出，严管演出内容和场地安全，严查演出票务经营，保护消费者合法权益，规范营业性演出市场经营秩序。文化和旅游部同时公布了营业性演出市场举报电话12318和举报平台www.12318.gov.cn，欢迎广大社会公众举报违法违规营业性演出经营行为。