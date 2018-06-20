武汉一租户每月偷电6万度 养80台矿机“挖”比特币

租户网上“挖矿”现场。 武汉晚报 图

原标题：租户每月偷电6万度，在家干啥？原来是养80台“挖矿机”“挖”比特币

马振华/武汉晚报

武汉晚报6月20日报道，有人在出租房私接外线窃电，以供80台“挖矿机”运转赚比特币，月偷电6万度，累计全年电费近60万元。记者19日从国网武汉供电公司客服汉口分中心获悉这起离奇窃电案件。

13日，该中心百步亭营业班用电检查主管周勇发现江岸区淌湖村一个台区损失电量飙高，于是带组员赶往现场一探究竟。到达现场，周勇看到台区变压器电缆箱中有一根电缆直接“飞”向一栋出租房的楼上，有人直接在电缆箱内私接了一根电缆窃电。周勇拿出钳型电流表测量，显示通过电缆的电流为360A。

检查人员顺藤摸瓜，发现在该出租房的房顶上搭建了一个工棚，工棚的门窗紧闭并发出高频率的“嗡嗡”声。周勇正准备敲门，却被人拦下来，于是报警，在警察的协助下才得以入内。

开门后，大家都惊呆了，现场有80台专业“挖矿”机、4台轴力风机和1台进风水冷窗帘装置，这些设备24小时不停歇地运转。经检查，该租户是一个在网络上通过虚拟“挖矿”来生成比特币的“工作室”。比特币挖矿机是用于赚取比特币的电脑，这类电脑一般有专业的挖矿芯片，多采用烧显卡的方式工作，耗电量较大。比特币能带来巨大的经济利益，但是“挖矿”设备耗电量巨大，在利益的驱动下窃电户铤而走险，私接外线窃电。

据了解，该户所有设备24小时运转的电量测算为2040千瓦时，一个月为6.1万千瓦时电量，按商业电价折算，每月电费5.3万元，累计全年电费近60万元。目前该户因涉嫌窃电被警方依法拘留。