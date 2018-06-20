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重庆球迷开车看世界杯直播，转弯撞上花台撞倒电杆

重庆球迷开车看世界杯直播，转弯撞上花台撞倒电杆
2018年06月20日 12:15 重庆晨报
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越野车撞倒交通标志牌电杆。 警方供图越野车撞倒交通标志牌电杆。 警方供图

　　原标题：球迷开车看直播，转弯就撞上电杆；贾某被罚100元，承担1.2万元损失

　　驾车不留神，车祸找上门。6月18日晚，在重庆渝北区空港，球迷贾某驾车回家时，通过手机观看世界杯直播，一不留神，所驾越野车撞上花台，还撞倒一根标志牌电杆，车辆严重受损，受到交巡警处罚。

　　排除酒驾和毒驾嫌疑

　　当天23时20分许，渝北公安分局交巡警支队双凤大队民警接到报警称，在渝北区空港大道转弯路口发生一起单车事故，一根标志牌电杆被撞倒，一辆越野车受损严重。

　　接警后，民警迅速赶至事故现场处置。现场一片凌乱，一辆咖啡色越野车冲上路边花台，撞倒一跟交通标志牌电杆，越野车车头、侧身被撞凹陷，车灯碎片散落一地，轮胎严重变形。事故车辆旁，一个年轻小伙吓得目光呆滞，脸色铁青，但没有受伤。

　　经盘问，该小伙子就是事故车驾驶员贾某。随后，民警对贾某进行了呼吸酒精测试和毒驾检测，排除了酒驾和毒驾的嫌疑。

　　因加班退掉去俄罗斯机票

　　据调查，贾某家住渝北区空港，是空港某企业的员工。他是个足球迷，平时只要有重大赛事都会一场不落，今年赶上四年一次的足球世界杯，贾某兴奋不已。本来，他很早就计划要到俄罗斯现场去看比赛，可谁知，前几天公司不准假，而且要求他处理公司一个大项目。贾某为了工作，不得不忍痛割爱，退了机票，留在公司加班。

　　事发当天23时左右，贾某从公司加班后回家，突然想起当晚有比利时和巴拿马比赛直播，贾某迫不及待地打开手机，一边开车一边看现场直播，不由自主地把注意力集中到了手机上，完全忘了自己还在开车。结果，他驾驶越野车刚行驶到空港大道转弯处，没有打方向盘，车子直直冲向路边花台，撞倒一根合道的标志指示牌电杆。

　　驾车分神只会害人害己

　　贾某因驾车时看球赛直播分神引发交通事故，须承担事故全部责任。同时，他的行为还违反了《道路交通安全法实施条例》第六十二条第三款关于机动车驾驶员驾车时不得有“拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为”之规定，民警依法对其作出罚款100元的处罚。贾某还要承担车辆修理和标志电杆赔偿费用共计1.2万元。

　　民警对贾某驾车时的危险行为进行了严厉批评：“安全来自时刻警惕，事故源于瞬间麻痹”，交通安全无小事，驾车上路直接关系自己和他人的身家性命，来不得丝毫的马虎大意，驾车分神只会害人害己。接受民警的批评教育后，贾某认识到了自己的错误，表示再也不敢开车分神了。

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