新浪科技> 互联网 > 正文

游戏成瘾被列为精神疾病：“攻心”才能避免“得病”

游戏成瘾被列为精神疾病：“攻心”才能避免“得病”
2018年06月20日 11:57 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃特约评论员 黄帅

　　据媒体报道，世界卫生组织（WHO）18日发布新版《国际疾病分类》，“游戏障碍”，即通常所说的游戏成瘾，被列为精神疾病疾病。相关规定自19日起生效，WHO将通知世界各国政府，将游戏成瘾纳入医疗体系。

　　该组织列出的游戏成瘾的症状包括：无法控制地打电玩(频率、强度、打电玩的长度都要纳入考量)、越来越经常将电玩置于其他生活兴趣之前，即使有负面后果也持续或增加打电玩的时间。据介绍，相关行为要持续至少12个月才能确诊，但如果症状严重，确诊前的观察期可缩短。 

　　可以想象，这样的论断会引起轩然大波。毕竟，不少人尤其是年轻人都沉迷于电子游戏，而且所谓“无法控制”的量化标准是什么，尚难有定论。不过，WHO的这一说法起码表明，游戏成瘾症在全世界都是客观存在的问题。以往报道中，也的确常有年轻人因沉迷游戏不能自拔的悲剧，理应引起重视。 

　　现代心理学普遍认为，人之所以会对某些事物产生依赖乃至沉迷心理，跟后者对前者的身心敏感点刺激过强有关，当这种刺激模式形成了定式，就很难消除。以游戏成瘾为例，就是电子游戏能利用人性的弱点，唤起玩家的兴趣和依赖感，制造出一些虚拟而美好的世界，让玩家在其中体会到“一场游戏一场梦”的快感。然而，这种快感是短暂的，它带来的隐患和痛苦却可能是漫长的——一些游戏成瘾者明知沉迷于游戏不好，却无法从泥潭里挣脱出来，就是因为其心智已被游戏毁掉，生活里很难有什么事情能替代他从游戏世界里获得的快感和成就感。 

　　目前，国内对游戏成瘾现象的控制，主要是从游戏平台和玩游戏者两方考虑的。比如，一些电子游戏——不论是电脑上的大型网游，还是手机端的单机小游戏，普遍都会在进入界面上注明“防止沉迷游戏”之类的提醒字样，一些游戏还有明确的年龄限制，比如10岁以上用户才能使用等。对于玩游戏者，尤其是对未成年人，则往往通过其监护人的关系，来加强对成瘾者的教育与引导。 

　　这两个维度的思路没有错，但在具体执行中，往往会出现偏差，最典型的情况就是方法太激进。比如，电子游戏本来是“小玩怡情”的东西，适度玩下游戏放松心情，没什么不好。但有些人为了防止出现沉迷游戏的情况，就把它一禁了之，完全不允许接触游戏。压抑之下，往往会生成逆反心理，一些孩子被贴上“游戏成瘾”的标签后，不仅不会学会理性看待游戏，反而更加沉迷，这显然跟外界错误的引导有关。再如，一些游戏平台虽然打着“不要沉迷”的旗号，但实际上还是在游戏画面设置、情节设置乃至宣传风格上“诱惑”年轻人，这样的“劝诫”显然是虚伪而无效的。 

　　俗话说“解铃还须系铃人”。要解决游戏成瘾的问题，治本之法还要从心理学入手，要理解每个人沉迷游戏的原因或许是不同的，早年成长经历、家庭环境，或自身性格都有可能，但不论如何，一定能从中看到其心理的弊病和问题的来源。只有明白问题出在哪，才能对症下药，帮助他们摆脱游戏成瘾，这比盲目的“贴标签”、“下判断”更重要。

　　在此基础上，主管部门有必要认真研读世卫组织的新规定，制定行业准则，清晰地判断何为游戏成瘾，而哪些现象只不过是一种正常的爱好，让各大游戏平台、玩游戏者及其监护人明确自身活动的边界与尺度。 

　　当然，作为游戏运营商，在追逐利益的同时，也应当牢记法律常识、行业制度与商业伦理，建立完善的游戏成瘾防火墙，努力开发出更能防范和抵御玩家成瘾的健康游戏。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有