游戏成瘾被列为精神疾病：“攻心”才能避免“得病”

澎湃特约评论员 黄帅

据媒体报道，世界卫生组织（WHO）18日发布新版《国际疾病分类》，“游戏障碍”，即通常所说的游戏成瘾，被列为精神疾病疾病。相关规定自19日起生效，WHO将通知世界各国政府，将游戏成瘾纳入医疗体系。

该组织列出的游戏成瘾的症状包括：无法控制地打电玩(频率、强度、打电玩的长度都要纳入考量)、越来越经常将电玩置于其他生活兴趣之前，即使有负面后果也持续或增加打电玩的时间。据介绍，相关行为要持续至少12个月才能确诊，但如果症状严重，确诊前的观察期可缩短。

可以想象，这样的论断会引起轩然大波。毕竟，不少人尤其是年轻人都沉迷于电子游戏，而且所谓“无法控制”的量化标准是什么，尚难有定论。不过，WHO的这一说法起码表明，游戏成瘾症在全世界都是客观存在的问题。以往报道中，也的确常有年轻人因沉迷游戏不能自拔的悲剧，理应引起重视。

现代心理学普遍认为，人之所以会对某些事物产生依赖乃至沉迷心理，跟后者对前者的身心敏感点刺激过强有关，当这种刺激模式形成了定式，就很难消除。以游戏成瘾为例，就是电子游戏能利用人性的弱点，唤起玩家的兴趣和依赖感，制造出一些虚拟而美好的世界，让玩家在其中体会到“一场游戏一场梦”的快感。然而，这种快感是短暂的，它带来的隐患和痛苦却可能是漫长的——一些游戏成瘾者明知沉迷于游戏不好，却无法从泥潭里挣脱出来，就是因为其心智已被游戏毁掉，生活里很难有什么事情能替代他从游戏世界里获得的快感和成就感。

目前，国内对游戏成瘾现象的控制，主要是从游戏平台和玩游戏者两方考虑的。比如，一些电子游戏——不论是电脑上的大型网游，还是手机端的单机小游戏，普遍都会在进入界面上注明“防止沉迷游戏”之类的提醒字样，一些游戏还有明确的年龄限制，比如10岁以上用户才能使用等。对于玩游戏者，尤其是对未成年人，则往往通过其监护人的关系，来加强对成瘾者的教育与引导。

这两个维度的思路没有错，但在具体执行中，往往会出现偏差，最典型的情况就是方法太激进。比如，电子游戏本来是“小玩怡情”的东西，适度玩下游戏放松心情，没什么不好。但有些人为了防止出现沉迷游戏的情况，就把它一禁了之，完全不允许接触游戏。压抑之下，往往会生成逆反心理，一些孩子被贴上“游戏成瘾”的标签后，不仅不会学会理性看待游戏，反而更加沉迷，这显然跟外界错误的引导有关。再如，一些游戏平台虽然打着“不要沉迷”的旗号，但实际上还是在游戏画面设置、情节设置乃至宣传风格上“诱惑”年轻人，这样的“劝诫”显然是虚伪而无效的。

俗话说“解铃还须系铃人”。要解决游戏成瘾的问题，治本之法还要从心理学入手，要理解每个人沉迷游戏的原因或许是不同的，早年成长经历、家庭环境，或自身性格都有可能，但不论如何，一定能从中看到其心理的弊病和问题的来源。只有明白问题出在哪，才能对症下药，帮助他们摆脱游戏成瘾，这比盲目的“贴标签”、“下判断”更重要。

在此基础上，主管部门有必要认真研读世卫组织的新规定，制定行业准则，清晰地判断何为游戏成瘾，而哪些现象只不过是一种正常的爱好，让各大游戏平台、玩游戏者及其监护人明确自身活动的边界与尺度。

当然，作为游戏运营商，在追逐利益的同时，也应当牢记法律常识、行业制度与商业伦理，建立完善的游戏成瘾防火墙，努力开发出更能防范和抵御玩家成瘾的健康游戏。