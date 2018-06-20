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摩拜上海上线电子围栏：逐步实现禁停区“关不了锁”

摩拜上海上线电子围栏：逐步实现禁停区“关不了锁”
2018年06月20日 12:16 澎湃新闻
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　　原标题：摩拜正式在上海上线电子围栏：将逐步实现禁停区“关不了锁”

　　澎湃新闻记者 欧阳李宁

　　共享单车品牌摩拜正式在上海上线电子围栏。

　　近日，上海的摩拜用户，在打开APP骑行后，一旦把车停放在北京西路沿线、梅陇镇广场附近时，落锁就会收到“您在禁停区内停车，将影响您的摩范分，请重新停放至合规停车点。另请注意，在政府规定的禁止非机动车区域骑行属于交通违法行为。请规范用车，感谢您的配合。”的违停短信提醒。

　　澎湃新闻记者注意到，在公安部门指导下，摩拜单车此次上线的禁停电子围栏，基本覆盖全市内环禁非区域，包括人民广场、浦东陆家嘴等。电子围栏上线后，摩拜单车手机APP界面可以看到禁停区被灰色条块覆盖；如果用户在该区域内有停车关锁的行为，会收到系统发送的短信提醒及违停警示音，劝其移步到摩拜单车APP地图中标有“P”字样的摩拜推荐停车点或至非禁停区停放。通过禁停围栏，旨在培养用户规范停车的习惯，多次违停的用户将被扣摩范分影响摩拜信用评级甚至不能用车。

　　所谓摩范分，是摩拜自己推出的一种信用评价制度。此前的6月11日，摩拜单车宣布，在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。当时，摩拜就没有采用支付宝的信用免押，而是推出了自己的“摩范分”。所谓摩范分，是借助摩拜大数据平台魔方，通过参考用户行为、历史骑行数据、用户结费情况、以及在平台的其他行为数据（例如实名认证）等综合测算得出，能更真实地考量用户的行为水准。

　　此前，摩拜单车APP地图上还推出了带“P”标识的推荐停车点，推荐用户将车停在指定停车区域，鼓励用户养成规范停车的习惯。用户可以通过打开手机APP，点击地图上的“P”图标，即可查看智能停车点的位置、距离和当前停车数。

　　摩拜方面透露，经过近期禁停区电子围栏的试运行后发现，将车辆停入划定禁停区域的用户数明显减少，相比之下禁停区周围的推荐停车点停放的车辆数目有所增加。未来，摩拜还将在公安等部门的指导下，逐步将中环和外环内禁非路段区域划设禁停区。

　　摩拜单车华东区公共关系总监朱乾表示，划设禁停围栏是摩拜数字化管理上海方案的一部分：在划设禁停围栏基础上，后期摩拜将逐步通过技术和费用手段约束禁停区落锁停车，逐步实现禁停区“关不了锁”。另外，摩拜还向政府管理部门开放平台车辆数据、对接落实账户禁用措施，实现未数字化登记车辆扫码“开不了锁”和多次交通违法用户扫码“开不了锁”，从控制总量、规范骑行、有序停放三个方面，为行业管理部门通过数字化手段规范行业有序发展提供有益参考。

　　据介绍，未数字化登记车辆扫码“开不了锁”是指：在上海正式落地互联网租赁自行车数字化登记后，摩拜将主动关停未列入数字化登记范围的车辆，首先做到未数字化登记车辆“开不了锁”，摩拜也已经向行业管理部门开放了全量车辆数据，愿意接受管理部门抽查和监督；多次交通违法用户扫码“开不了锁”是指：为引导用户文明用车、约束不文明骑行，摩拜单车根据公安交警部门提供的交通违法执法信息，对确认一年内多次违法的用户，按照违法次数分别落实一周、一月及更长时间的账户禁用，让有不文明用车习惯的用户“开不了锁”。

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