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同方股份回应“总裁挪用巨资”：不存在相关情况

同方股份回应“总裁挪用巨资”：不存在相关情况
2018年06月20日 11:58 新京报
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　　新京报快讯(记者 赵毅波)股价连续两天暴跌，舆论风波中的同方股份首次回应了总裁挪用巨资传言。

　　6月20日上午，同方股份公告称，经公司自查及与控股股东清华控股有限公司核查，截止目前，公司、清华控股有限公 司、清华大学均未收到上述自媒体报道中所述的中国证监会的关注函，亦不存在“清华大学正在向黄俞追索相关款项”的情况。

　　6月19日，有自媒体发布消息称，黄俞涉嫌从同方挪用大量资金，根据同方内部知情人统计，自2016年黄俞就任同方总裁后，同方股份及其下属公司累计投资和出借资金170多亿元，流出净额约140亿元。

　　该自媒体还称，从接近清华大学的人士处获悉，根据清华控股的调查，黄俞在上任同方总裁的两年多时间中，涉嫌从同方系公司挪用资金。清华大学已经收到来自中国证监会的关注函，清华大学正在向黄俞追索相关款项。

　　据官网介绍，同方股份有限公司是由清华大学出资成立的高科技上市公司。目前，同方旗下拥有电子信息产品、智慧城市、互联网服务、公共安全、工业装备、照明、节能环保、医疗健康等与国计民生密切相关的主干产业集群，以及与产业配套的具全球化生产和研发能力的科技园区，旗下已有泰豪科技(股票代码：600590)、同方泰德(港股代码：01206)、同方友友(原真明丽控股有限公司，港股代码：01868)、同方健康(证券代码：833151)、华控赛格(股票代码：000068)、同方康泰(港股代码：01312)、广州同方瑞风(证券代码：837326)、辰安科技(股票代码：300523)等多家上市公司。

　　编辑：王晓琳 校对：王心

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