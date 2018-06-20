世界杯期间海南严打新型网络赌博 销毁128台赌博机

原标题：世界杯期间 海南省严打新型网络赌博

来源：海南日报

良子 宋洪涛/海南日报

记者6月18日从海南省公安厅获悉，海南省决定从6月13日起至8月底，在全省开展打击整治网络赌博违法犯罪专项行动，尤其是在世界杯足球赛期间严打各类新型网络赌博。

6月15日，省公安厅在海口销毁128台赌博游戏机。据了解，根据公安部部署，6月11日至15日，全国公安机关治安系统统一组织开展以“知法守法·远离赌博”为主题的禁赌宣传周活动。海南省各地警方将在宣传周内选择人流密集区域，开展以案释法、现场咨询、法制宣传教育、组织发放宣传品、现场集中销毁赌博机和禁赌成果展示等多种形式的集中宣传活动。海南省警方将对赌博违法犯罪进行铁腕整治，并针对当前网络赌博违法犯罪案件持续多发高发、人民群众反映强烈的突出问题进行整治，迅速侦破一批跨区域、团伙性、有影响的重大案件，深入推进“断链”行动。

近年来，海南省警方从斩断“人员链”“资金链”“技术链”方面进行全方位全链条打击，取得了丰硕战果。今年1月至5月，全省共查处赌博类治安案件2161起，查处违法人员3789人，作治安处罚3770人（其中拘留2647人，罚款1116人，警告7人）；侦破涉赌刑事案件42起，刑事拘留违法犯罪人员115人。相继侦破了昌江“11·30”跨区域特大网络赌博案、海口“1·02”体彩乐吧非法经营案、海口孟某礼非法生产销售赌博机案、定安“5·27”聚众赌博案、儋州“6·2” 特大网络赌博案等一批重特大案件。收缴赌博游戏机1000余台；冻结涉案资金1.4亿余元。今年1月至5月，省公安厅治安总队在全省连续开展三次统一集中打击整治“私彩”违法犯罪专项行动，查处“私彩”赌博部位（摊点）1222个。