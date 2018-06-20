丰田向打车公司Grab投资10亿美元 加速布局移动出行

在全球主流汽车制造商都在向移动出行领域加码的同时，丰田并不想落后。

原标题：丰田加速布局移动出行 向东南亚打车公司Grab投资10亿美元

来源：界面新闻

作者：周纯粼

今年初的CES电子消费展上，丰田汽车社长丰田章男提出，丰田将从一家传统汽车制造商转型为一家移动出行服务公司。

“我们未来的设想是汽车在人们需要的时候就出现在人们的跟前，而不是需要的时候打一个电话才到来。” 丰田汽车（中国）投资有限公司执行副总经理董长征在2018（第九届）全球汽车论坛上表示。

在此基调下，日前，丰田汽车公司宣布计划向东南亚打车公司Grab投资10亿美元。该笔投资是丰田向打车公司进行的最大笔投资。

丰田的投资有助于Grab进一步扩大其线上线下服务范围，例如食品配送和电子支付，让Grab在东南亚地区的出租车队实现互联互通。

通过利用丰田专有的移动服务平台（MSPF）储存的车辆数据为整个东南亚地区展开多种互联服务。比如，通过当地保险公司为Grab在新加坡的出租车提供基于驾驶数据的车辆保险、金融服务和维护服务。

据知情人士透露，获得丰田的投资后，Grab的估值将超过100亿美元。此外，为加快决策进程，将任命一名丰田高管到Grab董事会任职，也将派遣一名丰田成员担任Grab执行官，丰田正考虑在未来进行更多的人员交流。

自2017年8月以来，双方一直在为Grab开发联网服务，开发过程中利用了丰田数据传输行车记录仪TransLog收集的行车数据。该记录仪由丰田为公司车队开发，已安装在100辆Grab出租车中。

TransLog收集的数据也有利于丰田发展其下一代移动出行服务，包括其计划为企业开发的一款自动驾驶电动车辆，可用于网约车、包裹递送和移动商店等服务。双方将寻求未来合作，以实现更高效的打车业务，并寻求开发未来移动出行服务解决方案和MaaS车辆。

实际上，丰田本身也在移动出行领域进行了大量研发投资。

CES展上，丰田推出了一款e-Palette概念车，外形像一个“大盒子”，是丰田旗下一款专门为移动服务量身打造的全新电动概念车，也是丰田为解释如何转型为移动出行公司所交出的一份答卷。

低底盘和厢式设计，让e-Palette拥有十分平坦、宽敞的车内空间。长4.8米，宽2米，高2.25米，方正的车身让车子成为了一个“移动的小房子”。

这个空间里，可以是白领们的通勤工具；可以充当搭通生命通道的救护车；可以是送餐、送快递的帮手；也可以组合成物流运输车队；还可以是共享汽车、移动店铺……

眼下，亚马逊、滴滴、必胜客、Uber都已经成为了这个项目的初期合作伙伴。

集智能交互、自动驾驶、电动化、共享经济于一身的e-Palette，正是丰田为用户描绘的一副具备多种可能的移动出行服务画卷。

为了应对出行领域发生的巨大变革以及科技公司诸如滴滴和Uber带来的巨大冲击，3月份宝马集团和戴姆勒集团，宣布合并双方的共享出行业Car2Go和DriveNo，成立移动服务合资企业，共同开拓车辆共享、叫车服务、车辆停放、充电服务等领域。

除此以外，通用、戴姆勒和本田等都在投资叫车应用程序以及开发自动驾驶汽车。

作为全球最会赚钱的汽车制造商，丰田去年的净利润为200多亿美元，但这丝毫没有减轻这家公司的危机感。

东京资产管理公司Sawakami Asset Management股票分析师Tatsuo Yoshida表示：“这是一个不错的决定——丰田在这一领域不应落后。汽车共享出行时代即将来临。对于汽车制造商来说，这是一个痛苦的现实，但如果他们正确理解的话，这可能是一个巨大的商业机会。”