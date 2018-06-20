Uber、Lyft等组建非营利组织 推动公众认可自动驾驶

新浪科技讯 北京时间6月20日上午消息，自动驾驶汽车为处于起步阶段的技术带来了诸多精神负担。美国汽车协会（AAA）的数据显示，多达73%的美国人表示他们对乘坐自动驾驶汽车感到害怕，并且自动驾驶汽车很有可能会让数百万服务型司机——包括出租车司机、学校巴士司机还有Uber的司机等——失业。

受到这些担忧趋势的部分影响，多家研究、设计和测试自动驾驶汽车的公司联合组成一个新的非营利政策组织——“运输创新和机遇合作关系”（PTIO），旨在赢得政策制定者与公众的认可。该组织成员包括福特、丰田、戴姆勒、Waymo、Uber、Lyft、联邦快速和美国货运协会等。

PTIO的既定目标是消除乘客与司机对未来即将到来的大量自动驾驶穿梭巴士、货车和出租车的忧虑。更具体地说，该组织计划征求“各个利益相关方”的“专业知识、担忧和期望”，以构建对自动驾驶汽车之影响的一个“全面”和“基于数据”的认识，并开展宣传活动向全美超过380万以机动车车辆为生的人们传达“现有和近期的就业机会”等知识。

“工人和公众的安全顾虑是PTIO的重点，”执行董事Maureen Westphal说，“自动驾驶汽车技术的安全部署对确保工人获得更好的就业机会至关重要，因此我们计划跟大量已经就自动驾驶汽车未来进行讨论和规划的感兴趣利益相关方进行接触。”

严格来说，PTIO并不是这一类型的首个游说机构。2016年，谷歌、沃尔沃、Lyft和Uber等就已经组成“自动驾驶汽车安全上路联盟”，该组织旨在与“立法者、监管机构和公众合作，一并实现自动驾驶汽车的安全和社会效益。”

但是根据Westphal的说法，PTIO的重点将较少地关注管理自动驾驶汽车的法律，而更多地侧重自动驾驶汽车的社会影响。

“虽然自动驾驶汽车安全上路联盟在自动驾驶汽车安全和实施等相关问题上发挥了重要的作用，但在社会着手适应自动驾驶汽车实际影响的同时，我们必须更为关注人类影响，因为这跟美国人民的职业与就业密切相关。”Westphal说。(小白)