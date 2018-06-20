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谷歌推出安卓原生播客应用 要把全球听众增加一倍

谷歌推出安卓原生播客应用 要把全球听众增加一倍
2018年06月20日 10:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月20日上午消息，谷歌周二面向Android系统发布了一款新的播客应用。这个名为Google Podcasts的应用可以根据人们的收听习惯，利用算法推荐他们喜欢的节目。

　　虽然Android用户之前就可以通过Google Play Music和第三方应用收听播客，但谷歌希望Podcasts应用能够将这种模式带给世界各地的数亿新用户。

　　“播客收听数据仍有很大增长空间。”该应用的产品经理扎克·雷诺-韦丁（Zack Reneau-Wedeen）说。他认为，针对Android设计一款原生播客应用“最多可以把全球的播客听众扩大一倍”。

　　Google Podcasts与常规的播客应用界面相似，用户可以在其中搜索新的播客，还可以下载这些内容，然后在方便的时候随时播放。发布当天，已经可以通过该应用收听超过200万播客。

　　谷歌不会直接向任何播客制作者支付费用，但却有可能探索更多方式，为那些曝光率不足的制作人提供额外促销渠道。他们还考虑通过一些方式方便资金受限的人获取录音设备。

　　对于已经通过Google Play Music收听播客的用户来说，不会因此发生任何变化。但该公司明确表示，他们计划将未来的播客发展重点集中在这款独立应用上。

　　谷歌目前还不准备推出iOS版Podcasts应用。(书聿)

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