马来西亚总理:马云最理解信息科技 通过阿里学习中国

原标题：马哈蒂尔：马云最深刻理解信息科技，通过阿里巴巴学习中国

【TechWeb报道】在6月18日与到访的马云长谈一小时后，马来西亚新任总理马哈蒂尔立即接受《南华早报》专访，谈到马云对他在科技产业与全球化发展方面带来的启发，并欢迎阿里巴巴这样的中国企业帮助马来西亚发展。

马哈蒂尔表示，马云在科技与全球化方面的超前思维正为马来西亚所需，阿里巴巴在马来西亚的投资与经营能够帮助本地小企业从全球化中获益，马来西亚欢迎这样的中国企业投资。马哈蒂尔还表示：他将听取马云的建议，向中国学习科技产业与全球化发展，并加强与中国的友好关系。马哈蒂尔同时透露：通过阿里巴巴引入信息科技，在马云这样的中国企业家的帮助下，马来西亚可以重回他曾经提出的“多媒体超级走廊”这一发展正轨。

图说：在《南华早报》的专访中，马哈蒂尔以阿里巴巴为例，给出了理想投资者的标准

在接受采访时，马哈蒂尔说：“我的第一个印象是，在所有曾和我聊过的人中，马云对信息科技的理解是最深刻的。在他所掌握的新技术、信息和计算科技等基础上，能预见到很多新思路和新产业。他聊到很多比如云计算这样我们目前仍未完全理解的事物。因此，和其他很多人相比，他的思想是超前于我们这个时代的。因此，他对建立在信息科技基础上的新兴产业非常了解”。

“马云先生这样的投资就是我们需要的”，在专访中马哈蒂尔以阿里巴巴为例，给出了理想投资者的标准。他认为，阿里巴巴与很多跨国公司最大的不同，是能帮助本地小企业、年轻人，并带动马来西亚的信息科技产业发展。马哈蒂尔说：“马云先生的设想、阿里巴巴的设想就是我们需要的”，因为马云希望马来西亚生产的产品出口到中国，阿里巴巴的投资能带来资金、技术、在马来西亚建厂、雇佣包括工人和工程师在内的马来西亚人、为马来西亚市场生产产品。

图说：马哈蒂尔在采访中表示，欢迎来自中国企业的投资

在此前和马哈蒂尔的长谈中，马云表示“阿里巴巴一直致力于推动帮助马来西亚进行技术升级换代，通过阿里巴巴生态体系，帮助马来西亚小企业走向世界舞台。” 马云说，阿里巴巴在马来西亚的发展思路，不是去建公司、建仓库，而是扶植本地企业，赋能他们做大做强。这给马哈蒂尔带来了深刻印象。

在会面长谈当天，阿里巴巴吉隆坡办公室正式启用。阿里巴巴推进eWTP东南亚节点、帮助年轻人和小企业全球化的步伐再次加快。过去20年，中国是马来西亚最大的贸易合作伙伴，在办公室开业仪式上，马云承诺，未来阿里巴巴将“赋能更多马来西亚的合作伙伴，并创建更多的工作岗位”。

马来西亚派出了内阁中最具影响力的财政部长及多媒体和通信部长出席启用典礼式。仪式上，44年来首位华人财政部长林冠英将阿里巴巴的马来西亚办公室启用称为“中马两国关系的光辉典范”，同时感谢阿里巴巴“能够和新联邦政府合作，为马来西亚人带来新的投资，创造新的就业机会和经济机会。”

图说：阿里巴巴集团马来西亚办公室开业，马来西亚财政部长林冠英、通讯及多媒体部长哥宾星、中国驻马来西亚大使白天，同马云一起剪彩

马哈蒂尔谈到，在长谈中马云建议他应当和中国交换意见，向中国学习如何治理社会、预防腐败等等。而他将听取马云的建议，“去中国看一看，我可以从那里学到很多”。马哈蒂尔表示，他希望实地了解中国互联网与全球化发展进程，还要去杭州感受无现金社会，他将尽力提升与中国的友好关系。

马哈蒂尔还透露，在阿里巴巴的帮助下，马来西亚有望回归“超级多媒体计划”，让“超级多媒体走廊”成为容纳新思想和新创造的沃土。“超级多媒体走廊”是马哈蒂尔在1996年提出的发展数字经济的计划。“我们希望回到原来的计划，并希望在像马云先生这样的中国企业家的帮助下，我们能够再次落实原来的想法，让多媒体超级走廊成为实现IT领域新思路、新创新的地方。”

在记者问及中国的“一带一路”倡议时，马哈蒂尔将“一带一路”称为“对丝绸之路的一次升级”。他认为，作为一个贸易国家，马来西亚需要像中国这样的市场，“中国已经有将近3亿中产阶级，这是一个巨大的市场”。而“一带一路”倡议的提出，也符合马来西亚战略发展的需要。

作为响应“一带一路”倡议的重要实践，阿里巴巴首个海外eWTP试验区——马来西亚数字自由贸易区（DFTZ）于2017年底全面启用运营。仅半年时间，就吸引了2651家马来西亚小企业加入该项目。东南亚小企业受惠于数字经济发展的“中国方案”，马来西亚的特产咖啡、榴莲等，也由此进入中国市场，成为中国消费者喜欢的产品。

数字自由贸易区（DFTZ）完全建成后，马来西亚小企业将会直接受益。伴随着阿里巴巴在吉隆坡的办公室投入使用，这一进程将会可预期的大大加快。这也正是马哈蒂尔与马云长谈并迅速向媒体释放信息的要点所在：马来西亚欢迎阿里巴巴这样的中企投资，并希望以此学习中国的科技与全球化经验。