福布斯发布中国最具创新力企业榜单：蚂蚁金服等登榜

中新网6月20日电 6月19日，《福布斯中国》公布2018年“中国50家最具创新力企业全榜单”，涉及零售、在线教育、智能家居、金融科技等12大领域，榜单选取出每个领域中富有创新力并持续成长的企业，其中蚂蚁金服、VIPKID、阿里云等企业成功登榜。

中国最具创新力企业50强榜单

中国最具创新力企业50强榜单

据《福布斯中国》报道，在中国经济转型升级的大背景下，创新与变革意识早已成为企业持续发展并成功破局的力量之源。此番“中国50家最具创新力企业全榜单”的入选企业，作为引领行业发展的先驱者，势必将对行业产生巨大影响，推动行业的进一步优化升级。

蚂蚁金服：小蚂蚁大能量

一直以来，金融科技由于发展迅猛，大有重塑金融产业生态之势，而备受各界关注。本次，金融科技榜单主要从技术实力、产品创新、用户管理三大角度进行，包括蚂蚁金服在内的四大平台顺利登榜。起步于2004年成立的支付宝，蚂蚁金服通过多年积累的技术能力，搭建开放、共享的信用体系和金融服务平台，为全球消费者和小微企业提供普惠金融服务，是用技术改造金融服务的典范。旗下支付宝、蚂蚁财富、网商银行等，在技术与金融双向融合以及全球化的布局与渗透在行业内均具有创新优势。

VIPKID：打破传统教育局限 有破有立

作为一家在线少儿英语教育公司，VIPKID抓住了当前品质教学的需求痛点，重点关注师资和课程打磨，打破了传统教育的地域与师资资源限制。现阶段VIPKID通过制定完善的面试筛选标准以及外教成长体系，迅速吸引了超过4万名北美外教参与其中，以此撬动了分布于全球35个国家和地区、300余城市的30多万付费学员。在资本层面，2017年8月VIPKID拿下总额2亿美金的D轮融资，为现阶段在线K12领域最大单笔融资。

阿里云：云计算市场领先者

阿里云重视将自身的技术与产品经验赋能给合作伙伴，覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏和多媒体等行业。目前，阿里云在IaaS层已经取得较大优势，付费用户数超过100万，中国80%的创新公司以及1/3的500强企业在使用阿里云服务。同时在世界各地也建成超大规模数据中心，包括华东、华北、华南、欧洲、美国、香港、日本、新加坡、欧洲、中东和澳大利亚等，为中国出海企业以及当地企业提供云计算服务。

盒马鲜生：新零售试验场

盒马鲜生是阿里新零售战略的实验场，以重构用户的生鲜消费体验为切入点，利用大数据、物联网以及自动化等技术应用，提高人、货、场的匹配效率，打通从上游供应到中游仓储再到下游进店或配送的闭环数字化零售管理模式。这一模式在2017 年引爆市场，不仅为用户提供覆盖生鲜、餐饮、快消等综合式的全新消费体验，同时也为整个行业(特别是阿里系零售卖场)开放更智能化、标准化的运营管理方案，无疑对传统线下零售变革有着至关重要的影响。