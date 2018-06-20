投资民宿需谨慎 行业隐患逐步显现

简介：这几年大量资本涌入民宿和相关产业后，我们看到了这个行业存在的隐患正在逐步显现。

原标题：投资民宿需谨慎

作者：乐琰

“住百家”这个名字算不上响亮，然而最近却频繁被业界关注。

近期有媒体报道称，“中国版Airbnb”住百家被曝解散，甚至拖欠员工数十万离职款。住百家曾在资本市场上斩获颇多，可惜之后其发生管理和负债等问题，从2017年5月起，住百家爆发高管离职潮。

对于上述事件，住百家方面表示，目前该公司各项业务均正常开展。此前公司北京分公司有部分员工离职，且离职员工与公司签订了《离职协议书》，公司将根据《离职协议书》中商定的赔偿机制支付补偿金。目前大部分补偿金已履行完毕，剩余部分公司正积极解决中，预计近期履行完成。

尽管住百家有自己的说法，但这几年大量资本涌入民宿和相关产业后，我们看到了这个行业存在的隐患正在逐步显现。

笔者了解到，众筹可分为产品众筹、收益权众筹、股权众筹和公益众筹四种模式。综合来看，民宿众筹一般集中于收益权众筹和股权众筹。有公开数据显示，截至2017年12月底，我国处于运营状态的众筹平台共有294家，包括4家新增平台，其上多款民宿众筹产品被抢购，多彩投、众筹网、蚂蚁短租、京东众筹等多家平台布局民宿众筹项目不断涌现。据国家旅游部门统计，截至2016年底，全国共有民宿53852家，而在2014年和2015年，我国客栈民宿的数量则为30231家和42658家。预计到2020年，民宿市场能达到300亿规模。

然而，具有个体特色的民宿在管理方面很难统一。很多民宿都是分散式经营，在安全性和统一化管理方面很难控制，有不少民宿甚至缺乏住客身份登记体系，一旦出现问题，则业主和预订平台会陷入纠纷。

正因为缺乏统一化管理和住客身份登记体系，因此民宿的安全性在很大程度上要看住客的素质，但是住客的素质是良莠不齐的，其中还蕴藏着道德风险。

比管理更难的是证照齐备问题。酒店是成熟业态，常年来对于需要的证照和手续都有明确规定，但民宿是新兴业态，因此与公寓类似，这类业态在具体的证照方面很不明晰，有很多无证甚至不进行报备的民宿都在运作。笔者获悉，曾经就发生过因为缺乏证照和报备手续而被停业的民宿。

此外，分散式的民宿拥有诸多不同的业主，如何投资、开发和分成等也是投资者和诸多业主、平台之间的问题。因为背后具有投资者的利益诉求，因此平台会短期内发展很多合作民宿，甚至自己以重资产模式发展线下业务，然而越多项目就越难管理。且加速扩张也需要更多成本投入，尤其是平台的投入非常巨大，这会给平台商带来很大的经营和财务压力。

根据2015年的年报，住百家当年实现营收4569万元，其中78.52%的营收均来自短租服务，2016年公司营收翻倍，达到9396.9万元，但短租服务营收占比却下降至44%。以短租起家的住百家，短租服务在2016年陷入了几近停滞增长的境地，仅较2015年增长了555.78万元。

过多的资金和项目投入也会造成竞争加剧，让部分区域市场趋于饱和。

根据笔者的了解，民宿的投入成本有很大差异，单间客房投资可能从数千元到十多万元不等。民宿一般单体项目的规模不大，30间~50间客房是最优收益管理的规模。从民宿经营角度而言，民宿业者要会设计、会讲故事。所以设计感、成本控制和营销是让民宿盈利的“三大法宝”。但是为了加速扩张布局，实现短期内的规模化，如今很多民宿并不完全拥有上述“三大法宝”，在竞争加剧的状况之下，让不少业者难以生存，甚至只能退出市场以止损。

公开资料显示，近两年来，大量民宿品牌入住率增长减缓甚至出现降低的趋势，多地客栈民宿数量大幅下降。比如，在半年不到的时间里，云南的客栈民宿由2016年末的8000余家降至5090家，仅在大理一地，就减少了近700家客栈民宿。

在笔者看来，随着非标化住宿业和共享经济的崛起，民宿和相关平台等产业都是具有潜力的，但不能盲目投资。而在获得注资后，业者更加应该保持清醒，谨慎发展，必须看到民宿业目前所存在的诸多问题。住百家的风波给了业界一个警示。