游戏成瘾被列为精神疾病 任天堂索尼等联合声明反对

新浪科技讯 北京时间6月20日早间消息，美国娱乐软件协会（ESA，是一个美国游戏行业贸易协会，成员包括任天堂、索尼、Magic Leap、腾讯、华纳兄弟、英伟达等）就世界卫生组织将“游戏成瘾”列入精神疾病的做法提出激烈批评，认为他们列举的证据不够充分，而且可能引发误诊。ESA呼吁世界卫生组织在将游戏成瘾正式列入最终文件之前重新考虑此事。

游戏成瘾被世界卫生组织列入即将发布的国际疾病归类（ICD）草案，其症状包括游戏控制力受损，对游戏重视程度高于其他兴趣，以及在明知有负面影响的情况下继续玩游戏。世卫组织还警告称，游戏成瘾患者的家庭、社交、教育和职场生活也都会受到影响。

世卫组织还在草案中列出了“危险游戏”，也就是说，出现这种情况时，患者或其周围人的身心健康遭受损害的风险会大大增强。

ESA在声明中写道：“我们必须指出的是，这份草案并非最终版本，目前仍在讨论和评估。世界各地的专家都呼吁世界卫生组织对待‘游戏成瘾’时应该保持谨慎，因为这有可能导致对真正的心理健康问题的误诊。尽管遭到医疗界和科学界的极力反对，但还是在这份草案中看到了‘游戏成瘾’。支持这种做法的研究充满矛盾，而且并不确定。没有客观证据定义和诊断游戏沉迷，因此可能引发误诊。世卫组织应该在明年将‘游戏成瘾’包含在最终版本的ICD-11之前查看更多证据。”

由于ICD-11仍在评估之中，所以最终内容可能修改。(书聿)