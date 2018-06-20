Facebook向网红开放Watch视频平台 猛挖YouTube墙角

新浪科技讯 北京时间6月20日早间消息，Facebook将向更多网红开放其视频广告平台，从而与YouTube展开新的竞争。

该公司在周二的一场Facebook视频制作者活动上表示，他们将允许更多内容加入其Watch项目，从而为该公司和网红们提供获取更多广告收入的机会。Facebook还发布了Brand Collabs Manager平台，撮合视频制作者与赞助商达成合作协议。

据美国市场研究公司eMarketer测算，全美数字视频广告营收到2020年预计可达198.1亿美元。谷歌旗下的YouTube成为用户原创视频的主要聚集地。但Facebook也在利用周二宣布的计划努力进军这一领域。此前还有报道称，该公司计划延长Instagram视频的长度，并推出Instagram自制剧。

Facebook Watch以往面向时间较长的优质节目开放，其中很多都是由传统媒体、制作公司、网红拍摄的。这些内容可以播放插播广告，最终收入需要与Facebook分成。

而最新计划表明Facebook Watch将开始接受非剧集类内容。Facebook则表示，内容较长的美国原创节目将率先获准播放插播广告，但之后会逐步扩大范围。

Facebook还宣布通过其他措施来吸引更多网红为其平台引入内容，包括允许粉丝订阅他们的视频内容，并在线制作问卷和直播问答，同时提供点播视频。该公司还增加了游戏化选项，允许人们自主制作智力问答风格的节目。

但有一位同时跟Facebook和谷歌合作的广告技术高管表示，谷歌并不担心Facebook进军视频领域，因为消费者的习惯是难以改变的。人们已经习惯用Facebook开展社交活动，跟亲朋好友进行互动，但却并未将其视作一个视频平台。

媒体代理公司Initiative CEO麦特·巴克斯特（Mat Baxter）也认同这种看法，他补充道，网络视频领域已经“非常拥挤”，Facebook有些姗姗来迟。“YouTube是个视频平台。”巴克斯特说，“Facebook首先是个社交网络，但也带有一些延伸属性。”

事实上，由于Facebook的视频插播广告会对观看体验造成破坏，因此已经产生了一些负面作用。“整体感觉有点糟糕。”他说。

Facebook发言人在声明中说：“插播广告在较长的内容中效果不错，人们会寻找这类内容，而且经常返回。如果在合适的位置插入广告，人们会感觉值得这么做，这种模式就奏效了。插播广告的完成率达到70%，绝大多数都会开启声音。”(书聿)