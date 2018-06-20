多个拼房小程序被指包裹情色暗示 同住还是拼下限？

原标题：拼房“等一个美女” 同住还是拼下限

此类拼房小程序，不过是打着“共享”理念、打着贩黄“擦边球”的色情生意而已。

据江苏卫视报道，近日，多个拼房小程序低调上线，但很多拼房对象只限定女性，甚至暗示女性可以不用付费。因为涉及低俗、性暗示以及色情信息，微信公众号“同住拼房”“睡睡沙发客”关联的小程序已被暂停服务。

这些拼房小程序都会勾画一个美好的愿景，像“同住”就宣称，“让年轻人用低价享受更高星级的酒店服务”“共享一个房间，节约一份电力和水资源”。又是低价、高品质，又是共享、节约的理念，对于年轻人来说，确实很有吸引力。

然而，精致的包装裹着急迫的情色暗示。同住好呀，最好是美女；来拼房呀，美女不用再花钱……尽管通信工具已经现代化了，而其中传递出来的思想意识，却是暧昧、色情，甚至是下流的。

那些躲在手机后面拖着口涎的拼房客固然令人生厌，什么“只要不是男的就合适”，什么“主要是想找美女住，聊聊天嘛”，他们急不可耐的“同住”欲求，再一次表明，你永远不知道有些人的下限究竟在哪里。而“同住拼房”的便捷工具，也为他们的暧昧欲求提供了机会。

此类拼房小程序，不过是打着“共享”理念、打着贩黄“擦边球”的色情生意而已。所有的“共享”“环保”“服务”等等概念，都是外部的伪装，并不能改变其无底线的本质。

拼房直接绕过了目前的酒店登记信息系统。根据《旅馆业治安管理办法》规定，旅客不得私自留客住宿，或者转让床位，旅馆接待旅客住宿，也必须登记。一旦信息登记混乱，就会放大不测的风险。

此外，此举也不符合网络平台管理的相关规范。《互联网群组信息服务管理规定》明确规定，互联网群组信息服务提供者和使用者，应当坚持正确导向，弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康的网络文化，维护良好网络生态。同时，也规定了平台落实信息内容安全管理主体责任、落实用户实名认证、保护用户个人信息等多方面责任。

互联网创新无止境，共享理念也有极大的包容性，但任何创新与共享都应该遵循社会基本的公序良俗，都应该增进而不是损害社会的公共利益。如果随便开发个小程序，就可以将性暗示公开化、正常化，那也未免太小瞧监管机构，也低估了社会公众的智商。黄羊滩