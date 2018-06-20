小米推迟CDR发行 或因300亿元发行难消化

原定于6月19日上会的国内首单CDR只差临门一脚却生变。

6月19日早间，证监会官网发布公告称，小米集团经慎重研究，决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向我会申请推迟发审会时间。小米也第一时间在微博上公告了给证监会的申请文件。

对此，证监会表示：“我会尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”

自6月7日小米向证监会递交首发申请材料以来，上市事宜被火速推进。6月11日，证监会披露小米CDR招股书;6月14日，证监会再次披露小米更新后的CDR招股书;6月15日，沪深交易所发布一系列CDR交易配套业务规则，在配套制度层面为试点创新企业登陆A股作好准备。而小米更是被业内视为或创下A股“12天闪电上会”纪录。

然而，小米此次推迟CDR发行或并非“突如其来”。有接近小米IPO项目的中介人士向《证券日报》记者透露，推迟CDR发行，是证监会和小米经过多轮沟通后达成的共识。

“CDR作为一项创新的举措，政策细节斟酌以及市场对CDR创新的消化理解本来就有挑战，考虑到近期市场大环境，为了更有质量的CDR首发试点发行，暂缓审核，后续择机再行启动。”有接近小米的人士如是说。

值得一提的是，6月14日晚间，证监会公布了长达2万字的对小米的首发反馈意见，涵盖84个问题，就小米现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确、盈利状况、财务状况、金融与类金融相关问题、关联交易等问题进行了关注。

6月15日，证监会新闻发言人高莉公开表示，虽然基于试点工作性质，对试点企业单独排队且审核速度较快，但我会初审部门和发审委相关审核工作均依法依规开展，坚持条件标准不降低，程序环节不减少，对试点企业从财务和非财务角度，全方位、多维度依法进行审核，在审核的严格程度方面，较一般IPO企业要求更高。

高莉还表示，合理的估值定价是投资者获得合理回报的基础，更是市场稳定运行的基础。发行价格如果定在不合理高位，将可能导致上市后破发等一系列问题，影响创新试点企业的形象，损害投资者和市场各方的利益。创新企业存在投入大、风险高、易被颠覆等特点，加之A股历来有炒作新股、炒作题材的情形，创新企业上市初期可能出现被炒高之后出现较大幅度回落的风险。近期，境内外市场均有类似案例，不少投资者蒙受损失。

多位受访的业内人士对《证券日报》记者表示，小米推迟CDR发行或是因为A股外部环境不佳以及小米估值定价问题。

此前有多家卖方机构测算小米此次发行CDR的规模将达300亿元人民币。“A股市场整体偏弱，小米CDR发行预估300亿元左右规模发行可能会对市场形成比较大的冲击。”招商基金表示，小米推迟A股发行CDR可能是A股市场和香港市场在估值定价方面问题。

有分析人士也对《证券日报》记者表示，当前，股市行情惨淡，并非小米申请CDR的最佳时间窗口，同时市场也十分担忧CDR的“抽血效应”。小米推迟CDR申请，意在消除投资者对于小米上市分流大量资金的担忧，属于无奈之举。再者，小米估值过高也是推迟CDR发行进程原因之一，如此巨量IPO市场很难短时间内消化。

值得注意的是，此前，“独角兽”战略配售基金已经面向个人投资者开始募集，目前认购时间已经结束。

而小米此番推迟CDR发行，战略配售基金是否会受到影响呢?

对此，上述分析人士表示，对战略配售基金而言，不仅是投资独角兽公司，只要是新经济企业的CDR和IPO，出现战略配售的它均可以参与。总体来看，此番暂停，对于CDR基金影响有限。