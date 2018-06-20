小米周六将召开全球发售新闻发布会 6月25日公开招股

新浪科技讯 6月20日早间消息，据香港经济日报报道， 小米CDR发行紧急煞停，有消息人士引述小米内部人士表示，小米因“不确定因素”延迟在内地发行CDR的计划，对香港的上市进度并无构成影响。

招股估值目标传大降45%

在港IPO计划暂未变，但小米高估值招股目标已陆续下调，市传已下调至550亿至700亿美元（约4300亿至5500亿港元），较早期1000亿美元的估值目标大降45%。另有内媒引述接近小米IPO人士指，高通，招商局，顺丰已签约入围小米IPO基石投资者名单，其中高通认购1亿美元，上述机构接受小米700亿至850亿美元（约5500亿至6670亿港元），上限估值。

小米本周六将召开全球发售新闻发布会，料将于下周一（25日）开始公开招股。早前券商对小米的估值介乎650亿至940亿美元，2019年预测市盈率为27至34倍；市传小米中港两地上市将合共集资100亿美元但现时随着小米延迟CDR发行，外电引述消息人士指小米与潜在基石投资者讨论中使用550亿至700亿美元估值区间。

小米昨早于微博发帖表示，经过反复慎重研究，决定先在香港上市，再择机通过发行CDR（中国存托凭证）的方式在境内上市；证监会对此表态“尊重小米集团的选择”。

传高通招商局顺丰入股

证监会及小米均未披露延迟CDR发行的原因，但市场普遍认为主要因为双方在估值上存在分歧。德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴指，A股市场近90%的投资者为散户投资者，而新经济公司上市后或造成市场溢价，令市场较为波动，平衡新经济公司上市后的投资者保护是内地监管机构的重要考虑因素。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人纪文和也指，CDR为内地资本市场一大改革，监管机构相对谨慎，而小米为内地首例CDR申请个案，在市场上也没有准确定价，监管机构或更倾向考虑其市场反应及后续表现。