3分钟要2元钱？ofo：这不是涨价是探索计费方式

本报见习记者 李乔宇

一波未平一波又起。在因取消免押金政策备受关注的同时，ofo又因调整收费标准被推上风口浪尖。日前，有ofo用户称“ofo涨价了？也没个提醒？”该用户同时配图显示，其仅使用ofo骑行了0.56公里，用时3分钟，行程费用却为2元钱。

有媒体对上述价格作出说明，以武汉地区用户的计费规则计算，ofo在武汉地区的行程收费标准为起步价0.5元，时长费0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。此外，1小时内最高收费2元，未满2元则按照起步价+时长费+里程费计算。使用时长超过4小时，全部收费10元（行程收费标准未明确时限，应为一天内）。以此计算，用户仅骑行3分钟，就要收费2元。

ofo试水调价

一石激起千层浪，上述ofo用户对于涨价的抱怨很快引发部分消费者的共鸣。经济学家宋清辉亦在接受《证券日报》记者采访时指出，共享经济的本质是对社会闲置资源进行再次调配，从而满足人民群众廉价即可享用这些资源。宋清辉直言：“ofo用户骑车3分钟骑了500米就要收费两元不合理，价格过高。”

对于市场上针对ofo涨价的质疑，ofo相关负责人对《证券日报》记者表示：“这不是涨价。是我们为更好服务用户，根据用户不同用车需求，探索更趋合理的计费方式。”该负责人同时透露，ofo正在测试新的计费方式和方法，用户的使用费用与使用时间关联。“费用可能会少于1元或者多于1元。目前处于测试阶段。”

值得一提的是，部分地区推行动态调价的计费方式尚未波及到北京。据身在北京的居民向《证券日报》记者表示，针对社会用户，ofo仍以1元/小时的使用时长来计价。至于动态调价的计费方式未来是否会波及到北京，ofo客户人员则对《证券日报》记者表示，目前尚未对北京地区计费方式进行调整，未来仍以app显示计价方式为准。

尽管ofo方面表示计费方式还将进一步调节，但从共享单车齐推免费月卡，到现在逐步加价，共享单车未来涨价似乎已成趋势。上海社科院互联网研究中心首席研究员李易在接受《证券日报》记者采访时表示，共享单车涨价“符合经济学逻辑”。李易指出，共享单车最初有许多噱头，但单车租赁实为其本质。“所以在积累了一定数量的活跃用户后，共享单车运营商可能就会算一笔账。结合之前的投入以及利润，对共享单车的租赁重新计价。”

专家称“饮鸩止渴”

共享单车涨价符合逻辑，但或许还不是时候。

目前来看，市场上仍有摩拜、ofo、哈罗单车三家争鸣，共享单车市场竞争仍然激烈。在宋清辉看来，ofo在市场竞争还比较激烈，各家公司正在积极推出优惠政策的时候，选择了提价这个动作令人费解。宋清辉认为：“可能是共享单车企业运营艰辛现金流出现问题，导致公司被迫必须做出涨价寻求盈利的举措。”

李易对《证券日报》记者指出，ofo与摩拜以及哈罗单车的情况不同。摩拜方面有美团撑腰，哈罗单车背后又有阿里巴巴集团帮忙。而ofo想要独立发展，就注定烧钱模式难以持续。

在共享单车市场优惠政策频出的当下，ofo特立独行的选择也伴随着风险。宋清辉坦言，在竞争激烈的情况下，提价有可能会造成用户流失，也可能会抹杀品牌形象。

李易亦对《证券日报》记者直言，在市场竞争激烈的时候选择涨价无异于饮鸩止渴，共享单车涨价即便是大势所趋，但也应该是发生在垄断之后。