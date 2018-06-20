小米暂缓发行CDR 独角兽基金投资怎么办

郭璐庆

早些时分，小米集团官方发布消息称，经过反复慎重研究，公司决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

“小米集团经慎重研究，决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向我会申请推迟发审会时间。我会尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”证监会称。

小米暂缓CDR再一次将“独角兽基金”推上风口浪尖。

小米暂缓CDR

招股说明书显示，小米此次CDR的发行规模对应的基础股份占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，本次发行CDR所对应的基础股份占CDR和港股发行总规模比例不低于50%。

小米在境内发行CDR，市场最为关心的莫过于定价与估值。毫无疑问，合理的定价关乎到独角兽基金的收益率，也关乎到投资者的公平性。

第一财经注意到，某战略配售基金在基金合同中表示，可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率-长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES）、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。

“回来的都是龙头公司，海外市场的估值是理性的、相对合理的估值水平，与这种相对合理的估值水平打点折让上市，对于获得CDR配售的投资者来说是好事。首次拿到的投资人是有钱赚的。”华南地区一位多年关注海外市场的投资经理告诉第一财经。

“我觉得询价机制可以设定为类似于香港的IPO，选择大部分投资人认可的定价。而不是一定要折价多少。”他认为。

“其实我觉得独角兽基金的规模不用做得太大，每只基金10亿~20亿规模或许最为合适。”某基金公司资深投资人士告诉记者。

有基金公司人士告诉记者，6月19日是向特定机构投资者发售，其中社保基金和养老金优先确认，企业年金基金和职业年金基金其次确认。

此前，雷军曾去多家基金公司路演，因此小米暂停CDR，也出乎一些基金公司人士的预料。

上述基金公司资深投资人士也认为，CDR应被允许与国外证券自由跨市（配对交易）套利交易或转换，可以由同时在境内外有主体的券商通过QDII额度实现，配套取消涨跌停制度，鼓励融券机制等。

独角兽基金变“债基”？

2009年中国台湾曾大力推行TDR，当时投资者申购热情高涨使得TDR发行后涨幅远高于其基础股份的股价。从TDR上市一年后的表现来看，大部分TDR在上市后都出现了较高溢价，但TDR与基础股份之间的溢价在一年后逐步消失。

“基金的投资有很多标的，并不是单一的，锁定三年意味着很多不可预期，你不知道基金要投资什么。一定程度上说，投资者没有可参考的价值基准。”上述华南地区海外市场投资经理表示。

“如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。”某公募战略配售基金基金合同表示。

“对应不同的标的，即便是一样的折价幅度并不能完全体现价值。比如同样折价20%，但投资收益率不尽相同。”该华南地区海外市场投资经理称。

“如果没有CDR发行或者不符合基金投资标的，独角兽基金就可以一直投资于债券。理论上来说，亏损的概率便不大。”不过，也有第三方基金销售负责人告诉记者。

根据战略配售基金合同，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。在封闭运作期内，股票投资占基金资产的比例为0~100%，其中股票投资部分将以战略配售方式进行投资。

业内人士也认为，战略配售基金一定程度上是债券的收益增强基金，封闭期内，主要是采用战略配售和固定收益两种策略。

很显然，没有CDR发行，战略配售基金大概率只能投资于债券。也就是说，战略配售基金就成为了“债券基金”。

由于受到中美贸易摩擦再度燃起的影响，A股大跌，截至6月19日收盘，上证综指报收2907.82点，下跌114点，下跌3.78%，盘中跌幅一度超过4%；创业板指更是大跌5.76%。

因此有市场人士也戏称，值得庆幸的是，战略配售基金帮助一些投资者躲过了上周和今天市场的大跌，特别是赎回基金认购独角兽基金的投资人。

“好的行业、好的管理层，在行业中有比较固定的领先地位，这样的公司是我们首要关注的。”上述公募基金资深投资人士告诉记者。