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拼多多回应商户维权：平台不碰资金 钱赔给消费者了

拼多多回应商户维权：平台不碰资金 钱赔给消费者了
2018年06月20日 07:41 第一财经日报
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　　王海

　　【拼多多目前主营收入是广告，形态更多的是信息流广告，这种商业模式与淘宝类似。但不同的是，由于没有支付系统，需要拿出千分之六的费用给第三方支付公司。】

　　估值150亿美元的拼多多正在遭遇“成长的烦恼”。

　　6月18日，第一财经记者在位于上海娄山关路的拼多多办公大楼外看到，有数十名人士聚集，要求拼多多归还货款。

　　同日，办公楼上的拼多多创始人黄峥告诉第一财经记者，上述商家人士都是因为违规被处罚的商家。

　　上海市长宁区人民法院分别于2018年3月和2018年5月披露的两份民事判决书显示，拼多多平台上的两家商家弄虚作假，分别是虚假物流发货、手机货不对板，拼多多对上述两家商家的店铺进行了限制，上述两家商家不满并对拼多多进行诉讼，法院最终驳回了两家商家的全部诉讼请求。

　　当被问及商户因为违规被扣的资金去了哪里，黄峥表示，这个钱都是100%赔付给消费者了，而且在整个交易链当中，拼多多本身不触碰资金，从用户收进来到第三方的监管账户。

　　拼多多法务负责人表示，之所以这些违规商家的诉讼请求全部被法院驳回，原因是商家被扣的钱款并没有进入其拼多多的账户。拼多多将这些钱款以优惠券的形式赔付给消费者，使用有效期为50年。

　　拼多多方面称，平台涉诉商家约200多家，占月活商家总数的比例不到万分之三。

　　涉诉商家的背后，一定程度上也说明了拼多多在平台入驻、管理规则方面存在问题。但黄峥回应称：“对标其他的平台，我们的入驻规则本身没有太大的差异。”

　　近年来拼多多发展之所以如此迅速，在于其独特的社交电商模式。所谓的社交电商，简单可以理解为将关注、分享、讨论、互动等社交方式引入电商交易的形式，与传统交易型电商先有需求再进行购物不同，社交电商是通过社交的方式主动刺激需求，从而发生购物行为。

　　所谓的“拼”，更多强调了电商的社交属性，即社交+电商的模式。实际上，社交电商并不是一个新概念，例如网红通过直播卖衣服，就是一种比较简单的社交电商模式，但拼多多将社交电商做出了规模。相较于传统电商模式，社交电商由于从社交渠道引入流量，获取客户的成本更低。此外，由于新客户与老客户很可能是社交朋友，那么商品信息推送将更为准确，成交率也更高。

　　此前，黄峥及其团队有过电商代运营的经验，又做过游戏。2015年4月，第一款社交电商APP拼好货上线。拼好货以拼单为切入点，通过微信、朋友圈等社交平台邀请好友进行拼单，达到规定人数时，拼单就会生效。

　　虽然做的都是拼单模式，但拼好货和拼多多还是有着本质上的区别，前者是自营产品，自建供应链，后者则主要采取供应商入驻，使用第三方物流的运营模式。

　　黄峥告诉记者，拼多多目前主营收入是广告，形态更多的是信息流广告，这种商业模式与淘宝类似。但不同的是，由于没有支付系统，需要拿出千分之六的费用给第三方支付公司。

　　拼多多属于上海寻梦信息技术有限公司。天眼查数据显示，2016年3月，拼多多进行了A轮融资，投资方为IDG资本、光速中国，但未透露具体融资额；2016年7月，拼多多进行1.1亿美元B轮融资，投资方为高榕资本、新天域资本、腾讯产业共赢基金、凯辉基金等；2016年9月，拼多多与拼好货进行战略合并；2018年4月，公司进行C轮融资约30亿美元，此次投资是腾讯产业共赢基金领投，红杉资本中国跟投，融资完成后，拼多多估值接近150亿美元。

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