阿里影业投内容“不设上限” 为影视行业“打工”

本报记者 吴燕雨 上海报道

导读

樊路远认为，阿里影业是中国影视行业的“打工者”。从夯实基础设施建设到重视优质内容制作，从创新宣发营销方式到丰富内容商业渠道，阿里影业将发挥品牌、大数据、生态资源等系列优势，不断保持和上游内容的积极互动，继续为中国电影市场带来增量，带来活力和创新。

近期，在2018年上海电影节金爵奖开幕论坛上，阿里巴巴集团合伙人、阿里影业董事长兼CEO、大麦网CEO樊路远首次以电影行业人的身份亮相。在樊路远身边的，是中国电影股份有限公司总经理江平；上海电影（ 集团） 有限公司董事长任忠伦；光线传媒董事长王长田；华谊兄弟传媒股份有限公司联合创始人、副董事长兼CEO王中磊；博纳影业集团股份有限公司创始人、董事长兼总裁于冬。这几乎囊括了中国电影的半壁江山。

此时的樊路远刚接管阿里影业十个月，还是电影行业的新人。论坛上，他一直用笔记录着“大佬”们的言论。他对21世纪经济报道记者坦言，在场的都是前辈，自己需要好好学习。

去年，同一时间同一地点，时任阿里影业董事长的俞永福提出，阿里影业将致力于成为中国电影的“水电煤”，发力行业基础设施，这一观点一度被解读为阿里影业不再将重心放在内容制作上。一年过后，接棒不久的樊路远对此表示，在发力基础设施的同时，将加大对内容的投入。“不设上限”，这是樊路远对阿里影业未来在内容投入上的描述。上一次，他提出“不设上限”是针对淘票票。

“2018年，我希望这家公司创作出有影响力的正能量的优质内容。”樊路远表示，看电影已经成为人们对美好生活的追求之一。阿里影业肩负的使命是用科技提升影视业的商业价值。

内容投入不设上限

从支付宝到阿里影业，阿里合伙人樊路远加入电影产业，虽是行业新兵，却从另一个角度提供了新的思考。实际上，在电影产业高速发展的当下，互联网在技术、数据、用户运营等方面的经验和优势愈发突显。

“我们将会无上限地投入优质内容，这是必须的。基础设施和优质内容具有双轮驱动的战略价值。这对于年轻的导演来说，也提供了便利。”樊路远告诉21世纪经济报道。

实际上，进入电影产业十个月以来，樊路远代表阿里影业，与华谊兄弟、博纳影业、光线传媒等公司逐渐熟悉起来。阿里作为上述公司的股东，虽然在电影制作、出品环节是新兵，但足够有实力拥有与其独立对话的机会。目前，阿里影业与华谊兄弟、博纳均达成了片单合作。

“电影产业听着很风光，但到现在年度总票房也仅有五百多亿元，客观来看，这在任何一个行业里面都不算什么。电影人的坚持不容易，我们应该向他们致敬。”樊路远多次感慨。

在这样的价值导向下，阿里影业加大投入内容领域的决心也显得坚定起来。樊路远告诉21世纪经济报道，未来，阿里影业会以主投、主出品的模式参与电影项目，但不排斥参投的机会。

在制片方面，目前，阿里影业内部设置了五个电影工作室，分别由阿里影业内部培养的制片人担任工作室负责人。如此前曾担任《傲娇与偏见》制片人的鲁岩等人，将继续负责阿里影业自身的项目。

此外，培养新人成为了下一阶段的重要任务。

在樊路远看来，编剧、导演、制片人方面的人才在中国电影是非常稀缺的，阿里影业要大力培养相关人才。目前阿里影业已推出扶持年轻电影人的“A计划”。其中，年轻导演王强，其作品《被阳光移动的山脉》荣获最佳编剧奖，这也是当时亚洲新人奖唯一获奖的中国影片，预计今年下半年在国内上映。同样是 “A计划”的女导演阎羽茜，近日因其作品《海上浮城》在西雅图国际电影节获得了“中国之星”单元最佳新锐导演奖。

为电影行业“打工”

早在2014年电影节，于冬曾公开表示，认为未来的电影都要为BAT打工。这一年，阿里正式进入电影行业。

四年后，樊路远对此有了新的认识，他对记者表示，不是电影公司为BAT打工，而是阿里影业为电影行业打工，服务影视业。

樊路远认为，阿里影业是中国影视行业的“打工者”。从夯实基础设施建设到重视优质内容制作，从创新宣发营销方式到丰富内容商业渠道，阿里影业将发挥品牌、大数据、生态资源等系列优势，不断保持和上游内容的积极互动，继续为中国电影市场带来增量，带来活力和创新。

目前，在阿里影业的几大业务中，涉及票务、衍生品、电影金融、宣发等多个维度，这些都在解决中国电影的痛点。

票务方面，淘票票已成为行业巨头，随着其布局行业的深度增加，未来将在更多环节发挥作用。

衍生品业务方面，阿里鱼已聚集至阿里影业，挖掘中国电影的价值洼地，解决行业收入依赖票房的痛点。

娱乐宝则聚焦电影+金融。樊路远对记者透露，娱乐宝将为片方提供资金服务，解决行业回款周期长的问题，用金融手段帮助片方。

于今年4月上线的“灯塔”平台，则聚焦电影行业的宣发环节。其功能包括全程可视化数据驱动，规模化资源投放，可量化宣发效果的一站式营销平台。“灯塔”平台将为片方提供多维度的影片数据和智能推荐推广计划，让宣发高效、精准的触达用户。

除了制、宣、发等多个环节，在下游影院、院线、影投领域，樊路远坦言，公司还在继续观望。

6月16日，为期十天的第21届上影节正式拉开帷幕，淘票票作为官方指定售票平台，用大数据记录下了影迷的巨大热情：6月9日开票首日仅过58分钟，出票量就超越了去年同期首日全天线上总量。“这就是‘快乐文化’的强大力量。”樊路远表示。