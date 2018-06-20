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顶尖科技人才或因丑闻降低在Facebook工作的兴趣

顶尖科技人才或因丑闻降低在Facebook工作的兴趣
2018年06月20日 02:03 新浪美股
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　　新浪美股讯，北京时间6月20日凌晨，据外媒消息，顶尖科技人才或因丑闻降低在Facebook工作的兴趣。

　　教育软件公司Piazza对15万名学生进行调查，发现大多数工程和计算机科学专业的学生对申请谷歌亚马逊特斯拉这样的公司比申请Facebook的职位更感兴趣。

　　过去几年对大学生进行调查的Piazza提供的数据反映了主要大学对这家硅谷社交媒体巨头的看法转变： 2016年，Facebook是毕业生第四最理想的工作地方。2017年，这一数字下降至第五位。2018年，对在该公司工作感兴趣的学生减少了4 %，排在第七位。

　　尽管学生兴趣下降4 %听起来好像不太多，但Piazza的客户关系副总裁Sean Celli说，这一指标值得注意。“本质上，4%的学生说，他们不再想在一家历来非常热门的公司工作，”Celli说。“他们说，还有其他公司让他们更感兴趣，他们正在关注公众对这家公司的看法。”Celli说虽然他不能说学生是否因为剑桥分析数据丑闻而失去了在Facebook工作的兴趣，但大学生通常会密切关注媒体对一家公司的描述。

　　在斯坦福大学，剑桥分析丑闻曾在一些计算机科学课上被讨论过。斯坦福大学毕业生阿姆福德写道：“我没有直接听说学生仅仅因为丑闻而不再想在那里工作，但是如果（丑闻）不促使学生重新考虑申请在那里工作，我会非常非常惊讶。“

Facebook丑闻
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