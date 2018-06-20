新浪美股讯，北京时间6月20日凌晨，据外媒消息，顶尖科技人才或因丑闻降低在Facebook工作的兴趣。

教育软件公司Piazza对15万名学生进行调查，发现大多数工程和计算机科学专业的学生对申请谷歌、亚马逊和特斯拉这样的公司比申请Facebook的职位更感兴趣。

过去几年对大学生进行调查的Piazza提供的数据反映了主要大学对这家硅谷社交媒体巨头的看法转变： 2016年，Facebook是毕业生第四最理想的工作地方。2017年，这一数字下降至第五位。2018年，对在该公司工作感兴趣的学生减少了4 %，排在第七位。

尽管学生兴趣下降4 %听起来好像不太多，但Piazza的客户关系副总裁Sean Celli说，这一指标值得注意。“本质上，4%的学生说，他们不再想在一家历来非常热门的公司工作，”Celli说。“他们说，还有其他公司让他们更感兴趣，他们正在关注公众对这家公司的看法。”Celli说虽然他不能说学生是否因为剑桥分析数据丑闻而失去了在Facebook工作的兴趣，但大学生通常会密切关注媒体对一家公司的描述。

在斯坦福大学，剑桥分析丑闻曾在一些计算机科学课上被讨论过。斯坦福大学毕业生阿姆福德写道：“我没有直接听说学生仅仅因为丑闻而不再想在那里工作，但是如果（丑闻）不促使学生重新考虑申请在那里工作，我会非常非常惊讶。“