ofo自建信用体系 免押金仍是趋势？

新京报讯 （记者陈维城 实习生童北晨）6月19日，ofo小黄车宣布已上线新一代信用积分体系，通过自有数据建立用户信用考评机制。今后ofo将根据用户行为进行信用分级，用户一旦产生不文明行为将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

不规范行为将影响信用分

ofo小黄车宣布，新一代积分体系以ofo自建的共享单车大数据平台“奇点”系统为依托，通过参考用户行为、历史骑行数据、用户结费情况以及在平台的其他行为数据等综合测算得出。

ofo相关负责人介绍称，用户在注册ofo后，每个人的初始分值为270分，此后根据个人用车行为增减分数得到综合评分。比如，安全骑行、上报私锁及故障车、举报违规停车、合理规范停放等行为将获得加分；而忘记关锁、假报修、违规停车等不规范行为将影响信用分。该评分每月更新一次，最高分为600分。用户邓先生表示，“目前ofo小黄车破损率较高，该信用体系能判别用了故障车还要扣费的情况吗？”

ofo联合创始人于信表示，此前ofo的相关数据并不完善，只能借助第三方平台对用户行为进行规范。经过一年多的摸索和相关数据的累积，ofo得以建立以用户行为评判用户信用的积分体系。据了解，破坏车辆、上私锁、交通违法者，一经发现其信用分将直接清零。目前ofo跟全国众多城市交通管理部门达成合作，对严重违反交通规则的用户采取黑名单机制，不再提供单车服务。

全面退出芝麻信用免押金

此前，ofo小黄车与支付宝合作，芝麻信用在650分以上的用户可以享免押金的政策。免押金范围一度覆盖全国25座城市。今年5月，ofo小黄车将免押城市缩至上海、杭州、广州、深圳和厦门5座城市，近日则全面取消芝麻信用免押金政策。

“要充分反映信用主体的真实信息，需要接入较为全面的数据。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，目前国内信用体系还在发展阶段，建立信用体系本身不容易。

“ofo小黄车的信用体系严于芝麻信用体系，这也表明ofo小黄车财务趋紧，采取紧缩的措施维持发展。”资深互联网观察家丁道师认为，单独一个企业建立信用体系，容易出现过严或过松的情况，难以较为全面评价用户信用。

ofo资金状况曾遭质疑。有媒体报道，一名了解ofo财务情况的人士提供的截至5月中旬的ofo财务数据显示：ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。随后ofo小黄车表示，媒体披露的ofo相关财务数据信息皆为不实信息。

共享单车免押金成趋势

去年下半年，小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车先后陷入押金难退的困局。中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年12月底，国内共享单车用户规模已达2.21亿。按主流单车企业押金在99元-299元之间估算，国内共享单车用户的押金存量规模为200亿-600亿元。

今年两会，交通运输部党组书记杨传堂表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

今年5月，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。6月11日，摩拜宣布扩容免押城市，涵盖扬州、绍兴、龙岩等百余座二三线城市。今年3月，哈罗单车宣布，凡芝麻分650分以上的用户，可在全国免押金骑行哈罗单车。

互联网分析师季城认为，在主管单位发声之后，主要共享单车玩家相继跟进，共享单车或共享经济信用免押金是趋势。在前期比拼数量之后，行业更需要精细化运营。