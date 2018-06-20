来源：北京商报

定价存争议 小米CDR暂缓审核

备受瞩目的小米集团（以下简称“小米”）CDR发行事宜在接受上会审核前却突遭变数。6月19日早间，小米在官方微博宣布推迟CDR发行申请，随后证监会也火速予以回应，表示将取消在6月19日召开的对小米CDR发行申请发审会。有业内人士认为，此次小米突然推迟CDR发行申请的原因或与定价机制存争议以及市场环境有关。

CDR发行标准将生变

受小米CDR申请暂缓审核消息的影响，小米概念股集体大跌，截至6月19日收盘，奥士康、京泉华等多只个股跌停。

据悉，在6月15日深夜证监会就披露了小米发行CDR事项将于6月19日上会一事。而从递交CDR发行申请材料到原定的6月19日上会，小米CDR发行事宜仅历时12天。根据此前的工作安排，小米本拟先在A股发行CDR，之后在港交所发行IPO。但小米表示，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向证监会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

之后，证监会官网也证实了这一消息。根据证监会官网披露的第十七届发审委2018年第88次工作会议公告的补充公告显示，小米决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向证监会申请推迟发审会时间。证监会表示尊重小米的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对小米发行申报文件的审核。

值得注意的是，小米调整上市计划将可能导致公司未来发行CDR的标准发生“质”的变化。据了解，发行CDR可以是已境外上市的红筹企业，或尚未境外上市的企业（包括红筹企业和境内注册企业），证监会对此类试点企业设置了不同的硬性指标，此次小米调整上市计划后适用的标准也恐将发生变化。具体来看，已境外上市试点红筹企业，市值应不低于2000亿元；尚未境外上市试点企业，最近一年经审计的主营业务收入不低于30亿元，且企业估值不低于200亿元。若小米先在香港上市，再择机通过发行CDR的方式在境内上市，无疑将按照前者的标准来进行审核。

在证监会下发的文件中规定，境外2000亿元市值门槛按照试点企业提交纳入试点申请日前120个交易日平均市值计算，汇率按照人民银行公布的申请日前一日中间价计算。上市不足120个交易日的，按全部交易日平均市值计算。

如何定价存争议

在宣布CDR发行申请暂缓审核之后，小米上市计划突然生变的原因则成为了市场议论的话题。“关键原因还是在于证监会与小米之间就最终的定价机制存在争论。”一位接近监管层的知情人士表示。

该知情人士进而表示，监管层要求小米此次CDR的定价要避免出现“上市破发”的情况，CDR的定价区间的上区间，会取香港IPO定价区间的下区间。然而小米努力让香港IPO的定价区间可以更高，为CDR的定价区间留出充分的空间，该做法引起了监管层的担忧。

据媒体报道，在小米香港IPO分析师路演中，中资机构与外资机构给出了非常不同的价格区间，中资机构给出的价格区间远高于外资机构。外资机构认为小米回归到财务数据上表现一般。但也有外资机构认为，小米的估值应该参照亚马逊等互联网公司的市盈率，其估值700亿美元左右也算合理。在业内人士看来，香港IPO和CDR的双重定价也使得小米的情况较为复杂。

在6月15日证监会发言人高莉就试点企业从严审核原则和审慎定价要求情况答记者问时就曾表示，创新企业存在投入大、风险高、易被颠覆等特点，加之A股历来有炒作新股、炒作题材的情形，创新企业上市初期可能出现被炒高之后出现较大幅度回落的风险。高莉指出，发行价格如果定在不合理高位，将可能导致上市后破发等一系列问题，影响创新试点企业的形象，损害投资者和市场各方的利益。

此外，对于记者提到的“近期媒体对创新企业上市报道较多，有的观点较为乐观，对相关企业估值有许多评论和猜测，证监会如何看待这种情况”问题，高莉指出，试点企业能否被市场接受、被投资者认可，在很大程度上取决于公司上市后长期持续的业绩表现，取决于公司能否为广大投资者带来长期稳定的回报，尤其取决于发行定价的合理性。合理的估值定价是投资者获得合理回报的基础，更是市场稳定运行的基础。

针对相关问题，北京商报记者致电小米方面进行采访，不过未有人接听。

缓解市场“抽血”预期

某不愿具名的分析师在接受北京商报记者采访时表示，小米推迟CDR发行申请不排除是监管层与之沟通的结果，在一定程度上也减轻了市场对于独角兽上市“抽血”的预期，在当下市场流动性不足的情形下，小米CDR推迟发行，对缓解市场“抽血”预期有一定的作用。

根据证监会最新披露的小米CDR招股书显示，小米此次CDR的发行规模对应的基础股份占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占CDR和港股发行总规模比例不低于50%。根据这7%和50%的比例来测算，多家机构分析认为，小米此次发行CDR的规模或将达300亿元。而这一首发融资规模将成为2011年以来A股募资规模最大的IPO。在当前的市场环境下，高达300亿元的融资规模不得不让监管层考虑小米对于市场的“抽血”效应。

据接近证监会人士表示，小米推迟CDR并非坏事，小米估值预期比较高，而当小米在香港上市后，价格一定会有合理区间，可以等到这个合理区间后再发CDR，将更有利于市场，也更有利于投资者。

另外，对于市场关注的战略配售基金问题，有接近证监会人士表示，小米暂时推迟发行不会影响CDR基金。该人士提到，首先没有小米也会有其他的创新企业IPO，创新企业发行在会里将会常态化，还有其他的创新企业可供投资者选择。

北京商报记者 崔启斌 马换换/文 王飞/制表

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