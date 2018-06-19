Uber测试新功能：多等几分钟打车费就会降低25%

新浪科技讯 北京时间6月19日晚间消息，Uber正在测试一项新功能：用户只要愿意多等待一些时间，则打车费用就会便宜许多。

据Uber一名员工发布的一条Twitter消息显示，该新功能可以告诉用户何时打车费用会降低。例如，下午4点56分打车，费用是10.18美元。但用户只要再等4分钟，下午5点打车，则费用仅为8.15美元，降幅为25%。

Uber应用提示用户：“如果可以晚点走，我们建议您17点打车，这样费用会更低。”

对此，Uber一发言人称，这项新功能正面向Uber在旧金山和洛杉矶的所有员工测试。该发言人称：“消费者选择共享出行，费用肯定是一个重要的原因。我们这项新功能就让想让用户节省费用，只要他们愿意等待更长时间。”

分析人士称，对于价格敏感的消费者，Uber这项新功能将确保其服务价格保持低廉，从而吸引更多消费者使用。

今年，随着劳动力市场紧缩，以及汽油价格上涨等原因，Uber在美国许多大城市都提高了服务价格。

与此同时，由于担心疏远乘客，Uber同时也提供了一些相对经济的选项，如Express Pool。(李明)