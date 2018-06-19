人人公司第一季度净营收1.41美元 同比增长570%

新浪科技讯 北京时间6月19日晚间消息，人人公司(NYSE: RENN)今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。总净营收为1.405亿美元，同比增长570%。净亏损为4160万美元，而上年同期净亏损1620万美元。基于非美国通用会计准则，净亏损为1880万美元，而上年同期净亏损1100万美元。

第一季度业绩：

总净营收为1.405亿美元，同比增长570%。

营收成本为1.286亿美元，而上年同期为1450万美元。

运营开支为3740万美元，同比增长55.7%。

毛利润为1190万美元，而上年同期为85.0万美元。

运营亏损2550万美元，而上年同期运营亏损1760万美元。

基于非美国通用会计准则，运营亏损1310万美元，而上年同期运营亏损1760万美元。

归属于人人公司的净亏损为4160万美元，而上年同期净亏损1620万美元。

基于非美国通用会计准则，净亏损为1880万美元，而上年同期净亏损1100万美元。

业绩展望：

人人公司预计，2018财年第二季度营收将达到1.40亿美元至1.45亿美元，同比增长527%至549%。(李明)