别买！这17批次食品不合格 天猫国美等所售商品在列

中新经纬客户端6月19日电 据国家市场监管总局网站19日消息，近期，原国家食品药品监督管理总局组织抽检水果制品、蜂产品、豆制品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品和食用农产品等6类食品534批次样品，抽样检验项目合格样品517批次，不合格样品17批次。

据国家市场监管总局，本次抽检总体情况为，水果制品41批次，不合格样品1批次。蜂产品46批次，不合格样品1批次。豆制品93批次，不合格样品2批次。薯类和膨化食品115批次，不合格样品2批次。食用农产品201批次，不合格样品11批次。茶叶及相关制品38批次，未检出不合格样品。

其中，天猫疆域果园旗舰店(经营者为和田玉一枣业有限公司)在天猫(网站)销售的标称福建省永泰县加蜜佳食品有限公司生产的乌李梅，苋菜红检出值为0.073g/kg，比国家标准规定(不超过0.05g/kg)高出46.0%；亮蓝检出值为0.0334g/kg，比国家标准规定(不超过0.025g/kg)高出33.6%；相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值为1.6，比国家标准规定(不超过1)高出60.0%。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

天猫ruiy蕊源旗舰店(经营者为石家庄赞皇县蕊源蜂业有限公司)在天猫(网站)销售的标称石家庄赞皇县蕊源蜂业有限公司生产的荷花花粉，霉菌计数检出值为300CFU/g，比国家标准规定(不超过200CFU/g)高出50.0%。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。

天猫九月食品专营店(经营者为恩施州九月商贸有限责任公司)在天猫(网站)销售的标称利川市柏杨沈记好吃婆实业开发有限公司生产的好吃婆豆干，山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值为1.36g/kg，比国家标准规定(不超过1.0g/kg)高出36.0%；防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值为1.65，比国家标准规定(不超过1)高出65.0%。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

国美在线迪太食品专营店(经营者为长沙迪太食品贸易有限公司)在国美网上商城(网站)销售的标称湖南乡乡嘴食品有限公司生产的井水豆干(香辣味)，铝的残留量(干样品，以Al计)检出值为134mg/kg，比国家标准规定(不超过100mg/kg)高出34.0%。初检机构为四川省食品药品检验检测院，复检机构为湖南省食品质量监督检验研究院。

淘宝享嗑一品零食金冠店(经营者为上海秋桂副食品销售有限公司)在淘宝网(网站)销售的标称潮州市福德园食品有限公司生产的南京板鸭味(膨化食品)，菌落总数5次检出值分别为2.6×104CFU/g、2.3×104CFU/g、3.6×104CFU/g、5.0×104CFU/g和7.6×104CFU/g，不符合国家标准规定的菌落总数5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104CFU/g。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

淘宝享嗑一品零食金冠店(经营者为上海秋桂副食品销售有限公司)在淘宝网(网站)销售的标称潮州市福德园食品有限公司生产的酱香牛仔骨味(膨化食品)，菌落总数5次检出值分别为1.2×104CFU/g、2.8×103CFU/g、2.0×104CFU/g、2.3×104CFU/g和1.8×104CFU/g，不符合国家标准规定的菌落总数5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104CFU/g。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

上海世纪联华西部商业有限公司中环路店销售的豇豆，阿维菌素检出值为0.187mg/kg，比国家标准规定(不超过0.05mg/kg)高出2.74倍。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

广东省韶关市大润发商业有限公司销售的标称来自深圳市永顺康商贸有限公司的鲜乌鸡，氧氟沙星检出值为2767μg/kg。国家标准规定不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

广东省惠州市惠城区本地鲜蛋品批发部销售的土鸡蛋，氧氟沙星检出值为33.3μg/kg。国家标准规定不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

广东省韶关市大润发商业有限公司销售的鲜鸭，氧氟沙星检出值为9.80μg/kg。国家标准规定不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

广州百佳超级市场有限公司天河都市广场分店销售的标称深圳市昶裕兴农业有限公司生产的鲜鸡蛋，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为23.5μg/kg。国家标准规定不得检出。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

海南省儋州广百家商贸有限公司销售的来自海南省海口市15号档南丰桔类凌伟坚的红柑(柑橘)，丙溴磷检出值为0.96mg/kg，比国家标准规定(不超过0.2mg/kg)高出3.8倍。检验机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站)。

海南客润佳商贸有限公司销售的沃柑(柑橘)，丙溴磷检出值为1.25mg/kg，比国家标准规定(不超过0.2mg/kg)高出5.25倍；联苯菊酯检出值为0.084mg/kg，比国家标准规定(不超过0.05mg/kg)高出68.0%。检验机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站)。

海口家乐福商业有限公司红城湖店销售的来自海南金汇鑫食品有限公司的乌鸡，磺胺类(总量)检出值为352μg/kg，比国家标准规定(不超过100μg/kg)高出2.52倍。检验机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站)

海南升升超市有限公司销售的标称三亚德意隆实业有限公司生产的海螺土鸡蛋，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为6.32μg/kg。国家标准规定不得检出。检验机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站)。

昆山润华商业有限公司上海南汇分公司销售的新鲜鸭蛋，氟苯尼考检出值为0.52μg/kg。国家标准规定不得检出。初检机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心，复检机构为中国检验认证集团上海有限公司。

海南省海口龙华鑫桂荣海螺摊销售的白贝，氯霉素检出值为0.98μg/kg。国家标准规定不得检出。初检机构为国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站)，复检机构为国家加工食品质量检验中心(广东)。

国家市场监管总局表示，对抽检中发现的不合格产品，原国家食品药品监督管理总局已通报相关省份依法予以查处，并要求河北、福建、湖北、湖南、广东等省食品药品监督管理局责令食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；要求上海、湖北、湖南、广东、海南、新疆等省(区、市)食品药品监督管理局责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；要求广东、海南等省食品药品监督管理局责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险；要求上海、浙江等省(市)食品药品监督管理局责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。(中新经纬App)