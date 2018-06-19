改革者陈磊和一场“迅雷复兴运动”

多次抓不准风口的“下载”巨头，何以晋升区块链“头号玩家”？

作者 | 舒虹 编辑 | 安心

博鳌论坛的会场间隙，迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊与几位跨国公司的参会代表聊起区块链。来自韩国三星的一位嘉宾说，在实验室中，三星区块链的TPS（Transaction Per Second，每秒系统处理次数）可达到2000次。拥有全球最大交易能力的信用卡巨头VISA随即表示，其TPS达到了5000-8000次。

接下来的一幕让他们惊叹不已。陈磊指出，迅雷正在研发超级区块链，交易速度可达到百万级TPS。并且，这一成果不仅仅存在于实验室中。

这是4月10日，陈磊出现在博鳌区块链分论坛的场景。10天后，迅雷这一百万级超级区块链——迅雷链对外发布，同时推出开放平台和开发者扶持计划，正式投入应用。有专家估计，今年迅雷链上的应用数量很有可能超过目前排名第一的以太坊，后者的TPS能力不足50次/秒。

过去的“下载之王”、在转型之路上屡败屡战的迅雷，就此走上了区块链的风口。由于转型“共享计算+区块链”显露成效，过去一年，美股上市的迅雷股价上涨了282%，最高涨幅超过6倍。

带领迅雷强力转型的陈磊也成为各大经济论坛中谈论区块链的常客。5月末，在贵阳的数博会上，陈磊与全天候科技谈起过往转型。他说，转型过程对迅雷来说是痛苦的，影响了整个团队的投入度、战斗力，但是，“迅雷天生就是做区块链的企业”。

尽管迅雷一直试图撕去“下载巨头”的标签，但是这一P2P的技术体系却为迅雷做成区块链这一高度分布式计算的技术铺就了道路。

陈磊曾就职于谷歌和微软两大互联网公司，2010年加入腾讯，一手创办腾讯云平台。2014年，陈磊加入迅雷任CTO，负责云计算业务，并于2017年7月成为迅雷CEO。对于“改革者”陈磊来说，这是一场艰难的“复兴运动”。

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飙升的股价

拥有4亿注册用户的迅雷，曾是中国互联网“桌面为王”时代足以抗衡腾讯和360的公司。2014年6月，迅雷完成3.1亿美元融资，正式登陆美国纳斯达克，并曾于上市前获得24倍超额认购。

然而资本眼中的迅雷，长期定位是一家中国的下载服务商，主营业务是在线广告、游戏和会员。一位美股券商分析师对全天候科技说：“不像阿里巴巴是中国的亚马逊，腾讯是中国的Facebook，在纳斯达克，投资者几乎找不到一家迅雷可以类比的公司。”

随着用户向移动互联网迁徙，迅雷屡次错失转型机会。在业务模型没有发生根本性转变之前，市值长期徘徊在2-3亿美元。

自上市以来，迅雷财报中的持续经营业务大多数时间处于亏损状态。2015至2017财年，其净亏损分别为1316万美元、2411万美元和3780万美元。这一情况在2017年第四季度发生了转变。

2017年第四季度，迅雷一改亏损状态开始扭亏为盈，并于2018年第一季度实现了净利润翻倍。财报数据显示，2018年一季度，迅雷总营收7880万美元，同比增长117.9%，净利润约803万美元，环比增长94%。

值得注意的是，迅雷云计算及其他互联网增值服务Q1实现营收共计4810万美元，在迅雷整体营收的占比达到了61%。并且，云计算板块营收同比增长316.4%，增速远远超过会员业务（同比增长12.3%）、在线广告板块（同比增长92.2%）。

很大程度上，这意味着迅雷新标签的确立和转型的初步成功。

陈磊表示，早在2015年4月，迅雷成立子公司网心科技，迅雷官网上的定位就改成了“众筹云计算服务商”，实际上，那也标志着迅雷正式进入转型期。但是直到 2017 年玩客云面世，迅雷新的商业模式才初露端倪。

目前，迅雷共享计算模式在C端领域推出了玩客云智能硬件产品，在企业客户端推出了星域云等企业级云计算服务，并将IaaS作为第三个发展方向。

迅雷正在讲一个新的故事：它在利用和放大下载工具背后的分布式计算能力，转变成为一家共享计算公司、一家提供区块链开发底层技术的创新公司。

资本市场的反馈立竿见影。因转型显露成效，迅雷股价飙升。截至6月18日，迅雷最新股价为12.95美元，市值8.66亿美元。据全天候科技统计，迅雷过去一年股价上涨了282%，高峰时股价24.91美元，最大波动涨幅超过600%。

对于股价的表现，陈磊有自己的判断。今年初，陈磊对媒体表示，今天只是迅雷转型和成功的开始，“什么时候迅雷的估值可以翻3-5倍，我就可以跟股东们说，我的任务完成了”。而股价翻番后，陈磊希望股东们能让他“放手去做一些事情。”

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新的标签

如果要为迅雷贴一个新标签，那会是什么？陈磊告诉全天候科技，至少未来两、三年内，那一定是“共享计算+区块链”。

按照陈磊的构思，迅雷在云计算上放弃了传统的“批发零售商”模式，而是选择结合区块链技术，去构建一个共享计算的生态。

迅雷共享计算在技术结构上完全不同。传统的公司做云计算要自己买设备，摆到自己的机房里去，成本结构是计算设备的成本、租用IDC的成本，还有向运营商购买带宽的成本。迅雷把用户的闲置资源收集起来，没有机房，也不需要购买服务器，同时使用的是社会的闲置宽带资源，而不是工业化的产业资源。

陈磊告诉全天候科技，共享计算和云计算的区别就像共享汽车和出租公司的区别。美国《福布斯》杂志评价说，迅雷的共享计算“将像Uber影响出租车行业那样影响云计算产业”。

迅雷的共享计算已在商业上得到验证。目前，迅雷的共享计算布局包括B端的星域云与C端的玩客云和链克。据迅雷官方公布的数据，星域云CDN共享版的卡顿率低于1%，而带宽成本只有传统CDN的30%。

由于价格低廉，星域云获得了包括小米、爱奇艺、熊猫直播、快手、Bilibili在内的大量用户。迅雷云计算业务利润一季度同比增长了86.5%，主要贡献来自于星域云业务，同比增长了234%。

另一项将迅雷推上风口浪尖的业务则是区块链。

按照官方说法，迅雷链是全球第一个能够做到一百万TPS的主链。从此前的区块链产业情况来看，底层技术基本出自国外团队。迅雷链发布后，《福布斯》杂志撰文指出：这意味着中国区块链已经实现了突破性领先。

在国内市场，百万级别的TPS也堪称目前性能最高。陈磊总结称：迅雷链拥有百万级并发处理能力，采用同构多链框架，在业内率先实现链间的确认和交互，不同交易可以分散在不同链上执行。

蜂巢财经研究院《2018中国区块链底层开放平台研究报告》

与市场上的公链和联盟链相比，迅雷链的模式相对特殊。迅雷对它的定位是，“3.0标杆主链”，意图构建一个开放的区块链底层技术平台，成为区块链项目在实际商业场景中落地的基石。

“迅雷链是很底层的技术，有点像操作系统。你可以把迅雷链想象成跟操作系统类似的软件系统，上面可以做各种各样的应用。”陈磊解释说。

《福布斯》认为，迅雷链的创新之处在于，迅雷链支持以Solidity语言编写的智能合约，并且与以太虚拟机（EVM）兼容，使应用程序易于从其他平台迁移。不同于类比特币的区块链1.0时代、类以太坊的区块链2.0时代，迅雷链被定义为区块链3.0时代，因为它突破了性能限制，能够让各行各业的开发者打造去中心化应用。企业和个人开发者可以轻松上链，使自己的产品和服务具备可信、公开、透明、可追溯的特性，开发成本、迁移及维护工作量大幅降低，并大幅提升业务效率，从而可以自主构建多种新型区块链应用，实现场景铺展。

迅雷链发布后，“百万级TPS”在业内掀起不少争议，有人说迅雷是“下一个Google”，也有人说迅雷只是在讲故事。今年初，由于链克（原名玩客币）被指变相ICO，迅雷股价也曾遭到当头棒喝，回落至11美元附近。陈磊接任CEO之前，迅雷股价长期徘徊在3美元左右。

对此，陈磊回应称，有不同的观点是自然的，这意味着迅雷需要做更多事情，去推动迅雷链的应用落地。通过区块链应用大赛和迅雷链生态，迅雷链已接入不少开发者，这些开发者在区块链平台上有第一手的经验，并正在和迅雷链的系统发生关系。

迅雷链正在接入多个实体经济相关的领域

据迅雷副总裁、网心科技营销副总裁董鳕介绍，迅雷目前正在举办的全球区块链应用大赛已经收到海内外500余支队伍、超过2000名开发者的报名申请，项目涉及社交、游戏、医疗、教育、版权、供应链等数十个与实体经济相关的领域。另外，迅雷链上的共享节点已经超过150万。

陈磊认为，区块链技术发展比外界想象的要快，技术瓶颈正在被快速被突破，2018年下半年和2019年就会有不少看得见、摸得着的区块链应用上线。更重要的是，迅雷尝试着通过共享计算，创造一个基于计算和开发能力的区块链生态。

对于迅雷来说，降低云计算的成本、提倡共享计算是第一步，迅雷链技术部署是第二步。迅雷当前的目标是打造区块链生态，推动应用项目尽快落地，成为一家能够引领未来科技底层技术架构的公司。

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改革者陈磊

艰难的转型，需要铁血的改革者。

毕业于清华大学的陈磊早期就职于谷歌和微软，从事大数据存储系统、开放式AJAX API、Web视频会议系统及Portal Server等研发和管理工作，经历过谷歌对互联网架构的改造。

加入迅雷时，陈磊有一个想法，希望能够带领迅雷去做一次对“今天的云计算体系架构的大改造”。

历史上，迅雷尝试过多次业务转型，均以失败告终。2007年，迅雷网游业务折戟，新推出的视频网站迅雷看看，最终2015年以1.3亿元卖身响巢国际。2008年，迅雷收购光影魔术手，几个月后项目终止，同为图片工具的美图却在2016年港股上市，市值达到50亿美元。

速途研究院执行院长郑春晖认为，迅雷之所以近两年显现出衰落，政策是一部分原因，最主要的是移动端没有把好脉，布局较晚。在2014年上市前，迅雷看看、下载等业务的客户，仍集中在PC端。

陈磊入职后，设立了一个原则，“不做别人已经做得很好的事情”，聚焦迅雷核心竞争力相关的领域。2015年，迅雷设立共享计算公司网心科技，陈磊兼任CEO，并在共享计算、区块链技术两个方向进行探索。

在陈磊看来，这不是迅雷造出来的风口，而是真正适合迅雷做的事。自2003年成立以来，迅雷已经在P2P下载、CDN、分布式计算方面深耕了15年。

为什么说云计算是迅雷转型的最佳路径？迅雷多年积累下来的重要资源和优势，在于有超过70亿的内容索引，因为这样的积累，再加上迅雷P2P技术，用户可以很快找到自己想要的内容，实现更快的下载。同时，根据用户海量行为数据，迅雷部署在全国的分布式数据中心，建立了由上万台云加速服务器节点和全用户终端参与分享的众包网络，构成了迅雷特有的分布式混合云结构。这样的组合，使得迅雷不论在数据传输速度还是在质量上都具有优势。

作为国内软件下载工具的龙头，迅雷赖以起家的P2P下载技术（点对点、共享存储资源），又与区块链有着天然的联系——它们都强调去中心化。

陈磊对全天候科技说，迅雷是一个高度分布式计算的企业，区块链也是一个高度分布式计算的技术。“迅雷2003年成立以后，一直在做P2P技术，区块链本身是所有节点对等，跟P2P的技术有点类似。迅雷在P2P技术体系里面扎根十几年，从P2P的技术到区块链的技术，这个过渡很自然。”而迅雷接近4亿的注册用户，也是区块链技术能够通过玩客云与链克实现大众层面快速落地的基础。

陈磊指出，共享计算对区块链本身有很大的帮助。迅雷链百万级别的处理能力，得益于迅雷共享计算的技术和布局。

迅雷链采用的重构多链的技术方案，需要大量积极的参与才能做到很高的性能，而迅雷有大量分布的节点，这些节点可以给迅雷链使用。因此，迅雷链本身不需要投入大量的资金去购买设备、机房等等，把技术复杂度降低了，共享计算从2014年开始就为区块链技术做了很多的铺垫。

2017年7月6日，陈磊接任迅雷CEO后，还做了很多激活企业能力的工作，把技术人员的能力放大、发挥出来。

例如，迅雷设立Open Day，每个员工都可以匿名到邮箱提问，这些问题会在Open day原原本本地念出来，同时也会被认真地回答。陈磊认为，这样做可以拉近员工和管理团队的距离，也可以让同事能够参与公司的战略和文化建设，对哪些机制有不满意的地方能够快速提出来，更好去解决。

陈磊在内部说：“迅雷应该是有远大抱负的企业，既然是一家技术公司，就应该做技术上非常难的事情。我们应该非常自豪地说，迅雷在技术最前沿的领域做了一些没有人做成功过的东西，我们希望在共享计算和区块链这两个行业领域成为引领者。”

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资金与规模隐忧

过去一段时间，迅雷以区块链“头号玩家”的姿态在行业出现。作为国内较早进行区块链技术布局的公司，迅雷在监管和官方层面多次受到认可。

6月4日，网心科技正式获得工信部云服务牌照，标志着共享计算模式已经通过检验，资质获得认可。4月份，迅雷获得工信部颁发的全国性质的CDN牌照，成为获得全国CDN牌照公司中唯一一家创新型CDN企业。随后，迅雷链又作为国内区块链应用的标杆案例，被工信部写进《2018中国区块链产业白皮书》。

在6月3日央视财经频道《对话》栏目中，陈磊说到：“中国是除了美国之外唯一一个诞生千亿互联网市值的国家，历史上中国参与技术革命都会相对晚一些，只有区块链这个技术革命，中国和美国站在同一个起跑线上。我们不能像错过了芯片、操作系统这样的机会一样去错过区块链技术。”

但是，与以太坊、EOS这样的超级主链相比，陈磊也坦言，在资金上还无法与这些国外项目相提并论。

陈磊给出了一个迅雷在共享计算方面投入的一个数字——10亿人民币（1亿多美元）。相比之下，迅雷2017年的整体营收不过约2亿美元。而美国的EOS则动辄承诺“投入40亿元鼓励DAPP开发”。

在能源区块链实验室创始人曹寅看来，迅雷的模式说得通，但是难度真的很大，能否支撑得住生态建设，很难给出预测。曹寅在受访时表示，建立生态，是一个长期、且投入巨大的项目，需要有足够的财力、技术支撑，一是基础设施的完善，第二要招揽生态内伙伴，第三是日常的运维，这都是不菲的开销。

对此，迅雷本身也设立了扶持政策，并在建设一个迅雷高度参与的投资基金，希望能够通过资本的引入，去扶持区块链产业发展。但是如果没有国家的支持，在巨大的投入和风险面前，迅雷并无优势。

目前，迅雷的资金输血60%以上来自共享计算板块。陈磊认为，相比传统云计算模式，共享经济模式更轻，能更进一步地降低社会成本。但共享计算的挑战在于，收入和净利润数据并不好看。同时，这一模式要实现可持续性发展，前提是有足够多的C端用户愿意将个人闲置资源贡献出来。这意味着共享计算的规模将十分有限。

过去几年，以阿里、腾讯为代表的互联网巨头在公有云市场跑马圈地，以规模优势挑起一轮轮的价格战。市场咨询公司赛迪顾问发布的《2016-2017年中国IaaS市场研究年度报告》显示，阿里云、腾讯云、金山云占据国内公有云市场前三，三者的市场份额合计超过50%。而迅雷云计算在规模上尚无法相提并论。

陈磊告诉全天候科技，这源于共享计算和云计算在技术结构上完全不同。“今天，迅雷是全球范围内唯一一家能够提供共享计算服务的公司”，陈磊说，共享计算领域至今没有看到很强的竞争，是非常蓝海的市场。

据了解，迅雷计划今年开始向海外推出共享计算服务，先向中国临近的国家拓展。最新消息显示，迅雷已与泰国最大运营商“CAT”达成战略合作，国际首站或将落地泰国。

一位云计算业内人士对全天候科技评价说：“迅雷作为一家上市公司，现在处在资本的风口上，不缺资源和关注。只有当区块链不再是一个热门话题时，他还能进去做，这个事才有戏。”