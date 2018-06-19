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寺库网第一季度净营收8.03亿元 同比增长42.8%

寺库网第一季度净营收8.03亿元 同比增长42.8%
2018年06月19日 19:39 新浪科技
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寺库网第一季度净营收8.03亿元 同比增长42.8%
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　　新浪科技讯 北京时间6月19日晚间消息，奢侈品电商寺库网(Nasdaq:SECO)今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报，总净营收为8.025亿元人民币(约合1.279亿美元)，比去年同期的5.620亿元人民币增长42.8%。净利润为2590万元人民币(约合410万美元)，比去年同期的2350万元人民币增长10.2%。不按照美国通用会计准，净利润为3450万元人民币(约合550万美元)，比去年同期的2350万元人民币增长46.8%。

　　第一财季业绩：

　　总交易额(GMV)为11.195亿元人民币(约合1.785亿美元)，比去年同期的7.820亿元人民币增长43.2%。

　　总订单数量为30.61万份，比去年同期的21.07万份增长45.3%。

　　总净营收为8.025亿元人民币(约合1.279亿美元)，比去年同期的5.620亿元人民币增长42.8%。

　　营收成本为6.707亿元人民币(约合1.069亿美元)，比去年同期的4.651亿元人民币增长44.2%。

　　运营利润为1.318亿元人民币(约合2100万美元)，比去年同期的9680万元人民币增长36.2%。

　　运营开支为1.085亿元人民币(约合1730万美元)，比去年同期的7290万元人民币增长48.8%。

　　净利润为2590万元人民币(约合410万美元)，比去年同期的2350万元人民币增长10.2%。

　　不按照美国通用会计准，净利润为3450万元人民币(约合550万美元)，比去年同期的2350万元人民币增长46.8%。

　　归属于普通股股东的净亏损为2570万元人民币(约合410万美元)，而去年同期净亏损2.528亿元人民币。

　　每股基本和摊薄收益分别为1.02元人民币(约合0.16美元)和0.97元人民币(约合0.15美元)，而去年同期每股基本和摊薄亏损均为33.70元人民币。每股美国存托股基本和摊薄收益分别为0.51元人民币(约合0.08美元)和0.49元人民币(约合0.08美元)，去年同期均亏损16.85元人民币。

　　不按照美国通用会计准则，每股基本和摊薄利润分别为1.36元人民币(约合0.22美元)和1.31元人民币(约合0.21美元)，而去年同期每股基本和摊薄收益分别为3.14元人民币和1.12元人民币。每股美国存托股基本和摊薄收益分别为0.68元人民币(约合0.11美元)和0.65元人民币(约合0.10美元)，而去年同期分别收益1.57元人民币和0.56元人民币。

　　业绩展望：

　　寺库网预计，2018财务年第二季度总净营收将达到11.00亿元人民币至11.30亿元人民币，同比增长40.2%至44.0%。(李明)

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