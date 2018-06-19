网红粉丝规模接近6亿 多平台运营成趋势

6月19日，微博主办的2018超级红人节在上海举行。本次红人节邀请了数百名业内知名红人和顶级MCN机构，共同探讨红人的发展趋势。期间，艾瑞与微博联合发布了《2018中国网红经济发展洞察报告》（简称“报告”）。报告显示，过去一年，网红产业规模不断扩大，红人数量及粉丝规模不断提升，MCN机构在网红生态中的地位不断加强。同时，随着内容平台的多元化发展，网络红人多平台运营已经成为重要趋势。

粉丝超10万红人规模增长51%

过去一年里，网红经济的基础继续扩大。报告的数据显示，截至2018年5月，中国网红粉丝总人数达到5.88亿人，同比增长25%。网红粉丝中，53.9%的年龄集中在25岁以下。

这种变化也与微博用户结构的年轻化紧密相关。目前微博上61%的用户也集中在这一年龄段，成为网红粉丝的主力人群。在地域分布方面，31.1%的网红粉丝来自四线及以下城市，不过在一到三线城市，网红粉丝的分布则比较均匀，占比都在20%左右。

粉丝规模的增长推动了网红数量快速提升。到2018年5月，粉丝规模在10万人以上的网络红人数量较去年增长51%，粉丝规模超过100万的头部网红增长达到了23%。

同时，网红群体结构和综合实力均不断优化。一方面，网红的地域分布越来越广泛，来自三四线及以下城市和海外地区的网红，占比已经接近40%。与2017年相比，网红群体的学历水平持续提升。95%的网络红人接受过高等教育，14.6%的网络红人拥有硕士及以上学历。网红综合素质的提升，推动了内容质量不断提升。

规模和结构的变化，使网红覆盖的领域更加多样化。虽然时尚和泛娱乐行业依旧占据网红所在领域的主导位置，但知识科普、美食、健身、母婴等新兴领域的网红也不断涌现，这也反映出公众对生活消费领域网络红人的需求在不断增长。

同时，网红的内容也更加多样化和专业化，涵盖了图文、短视频、直播、问答、知识付费等不同形式。在微博平台上，视频已经成为头部网红的主要内容形式之一，其中竖屏视频内容已经占到发布量的40%。

网红涉及领域增多及内容形式多样化，带来了更强的变现能力。过去一年，网红电商、广告、直播打赏、付费服务以及演艺代言培训等变现手段都取得了可观的增长，尤其是广告收入增长迅猛，成为继电商之后网络红人重要的收入来源。数据显示，过去一年中，开始与广告主签约的网络红人占比从23.1%增至57.53%。

红人多平台运营成为主流

作为网红产业链条中的核心角色，MCN机构发展速度依旧十分迅猛。随着MCN机构不断完善，其在网红发展成熟过程中带来的助益也日益明显。对网红而言，MCN机构在内容制作、流量曝光上提供了关键支撑，而MCN机构拥有更多的广告及电商资源以及更高的议价能力，也为网红带来了更优秀的商业变现。

今年头部网红与MCN机构签约比例达到93%，相比一年前进一步提升。签约MCN机构，已经成为红人成长过程中的重要阶梯。以知名MCN机构papitube为例，2017年同期papitube旗下拥有9名红人，2018年则扩张到64人。网红对MCN机构的青睐，彰显了MCN机构在网红竞争中的重要性。

MCN机构与平台之间的合作也日益紧密，实现互利共存。平台通过对机构进行扶持与帮助，为其提供更高效的宣发渠道，使机构能够更快速孵化优质红人，提升影响力。同时各领域MCN旗下红人产出的优质内容也会为平台带来更多用户。更为重要的是，平台通过搭建商业生态，也帮助MCN实现更好的变现。

同时，在专业化运营支撑下，网络红人多平台运营也成为普遍现象。截止2018年6月，60%以上的网络红人同时在6个以上的网络平台运营账号，运营平台在2个以下的网络红人不到10%。随着不同领域衍生出众多相对垂直的内容平台，多平台运营既能实现不同内容形式之间的互补，也有助于吸引不同使用习惯的粉丝。以游戏主播Miss为例，她在B站、优酷、虎牙、微博等多个平台都有账号，其中，微博上的粉丝达到941万，是粉丝最多的平台。通过微博，这些红人已经开始深度经营自己的粉丝，进而建立公众影响力。

微博赋能红人构建公众影响力

虽然众多网络平台都可以孵化网红，但受用户规模、内容结构、内容形式等诸多因素影响，网络红人要实现从平台影响力到公众影响力的飞跃，仍需要通过更具公共属性的社交媒体平台来实现。

正因为如此，微博也成为大多数网络红人“标配”的运营平台。截至2018年3月，微博月活跃用户已达4.11亿，内容形态也覆盖了图文、视频、问答、直播等，能满足网络红人差异化的传播需求，帮助网红积累社交资产。可以说，微博已经成为网络红人建立公众影响力的基础设施平台。

微博已经建立了完整的网红生态体系，并持续推动网红产业走向完善。在网红孵化及运营领域，微博不断加深与MCN机构的合作。截至2018年5月，与微博合作的MCN机构数量达到1917家，较去年增长269%，合作覆盖领域达到53个。在平台和MCN机构推动下，微博上粉丝百万以上的红人超过2万人，头部红人粉丝在过去一年平均增幅超过30%。

作为社交媒体平台，微博为网红持续积累社交资产提供了关键支持，这也是微博与其他基于内容推荐的流量平台的最大不同。微博会继续在视频、长文、直播等优质内容上引导用户关注，提升效率，帮助网红更快增加粉丝，扩大影响力。未来，微博还将优化及新增消费场景，扩充更多不同场景的流量入口，利用推荐降低用户发现优质账号成本，让网红的优质内容快速触达兴趣用户。

在商业变现上，微博将继续完善商业生态体系，帮助网红扩展变现通道。此前，微博已经建立网红电商平台，帮助电商红人与电商机构快速实现资源对接。后续微博还将打通互动场景，丰富电商内容形式，进一步提升变现转化效率。同时，微博也在尝试帮助网红进行流量变现。微博从4月已经开始内测创作者广告共享计划，将多媒体内容场景及互动场景产生的广告收入补贴给内容创作者。后续微博还将推动头部网红的商业变现方式向艺人靠拢，利用品牌广告代言、定制视频广告等方式在微博变现。

除此之外，微博也在推动建全红人评价体系。2018超级红人节上，微博与COSMO、艾瑞继续推出《中国红人价值榜》，以全网数据为基础，全面客观评估网红价值。同时，微博也在探索协助网红进行品牌升级，让网红向IP化或明星艺人方向发展，这样既能延长网红的生命周期，也将大大提升网红的品牌价值。

超级红人节已经成为了最具影响力的网红行业活动，不但显示了微博在网红生态中的价值，也将进一步提升网红经济的影响力。随着网红产业规模扩大以及网红对社会生活渗透加深，微博的平台价值将进一步凸显。