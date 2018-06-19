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二手交易平台Mercari成日本今年最大IPO 首日暴涨77%

二手交易平台Mercari成日本今年最大IPO 首日暴涨77%
2018年06月19日 17:47 新浪科技
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MercariMercari

　　新浪科技讯 北京时间6月19日晚间消息，日本C2C二手商品交易平台Mercari今日在东京证券交易所首日挂牌交易，最终以5300日元收盘，较发行价上涨约77%，凸显了投资者对这家专注于在美国扩张业务的日本“独角兽”的浓厚兴趣。

　　Mercari发行价为3000日元，以5000日元开盘。在午后交易中，Mercari股价一度涨至6000日元，为公司估值74亿美元。这使得Mercari成为东京证券交易所最具价值的创业公司，领先于游戏和社交网络公司Mixi和机器人公司Cyberdyne 。

　　与此同时，Mercari此次IPO也是今年以来日本市场规模最大的IPO交易。通过出售约1/3的股份，Mercari此次IPO融资12亿美元，其中大多数股份是由海外投资者买进。

　　Mercari是日本一款非常流行的智能手机应用程序，允许人们在网上交易二手物品，在日本已被下载7100万次，拥有1050万活跃用户。其盈利模式为向卖家收取佣金，预计本财年营收将增长62%至358亿日元(约合3.2593亿美元)。

　　目前，Mercari已在日本市场实现盈利，但美国市场业务仍处于亏损状态。受美国市场扩张计划的拖累，在截至2017年6月底的上一财年，Mercari净亏损42亿日元。在截至今年3月底的九个月中，Mercari再亏损34亿日元。(李明)

MercariIPO日本
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