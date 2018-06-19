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谷歌地图移除Uber功能 未来不再提供应用内打车服务

谷歌地图移除Uber功能 未来不再提供应用内打车服务
2018年06月19日 17:44 新浪科技
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UberUber

　　新浪科技讯 北京时间6月19日下午消息，谷歌宣布谷歌地图上将不再提供预订Uber服务。

　　2017年1月，谷歌和Uber合作在谷歌地图（Google Maps）中加入了一项新的功能：用户可以直接从谷歌地图上搜索、预订Uber车辆并进行付款。用户都不需要安装Uber的应用就可以使用这项服务。18个月之后的今天，该功能黯然下线。谷歌发布了一个新的支持页面不痛不痒地解释说：“您将无法在谷歌地图上预订Uber服务。”

　　这个功能原本可以让用户在谷歌地图中搜索位置，然后搜索路线，但是跟选择步行、驾车、骑车或公交出行等路线建议不同，点击“共享乘车”可以让用户直接预订车辆。目前，共享乘车键仍旧存在，但直接预订Uber的功能已经取消，点击后只会提供估价并跳转到Uber的应用。

　　尽管这个共享乘车键支持17中不同的服务，但只有Uber可以让用户完全在谷歌地图内完成叫车和支付等整个出行流程。谷歌和Uber为什么决定终止这个项目原因尚不清楚。可能是使用该功能的人数不多，也可能是Uber认为让用户使用自己的应用会更好一些，或者仅仅是由谷歌和Uber之间的不稳定关系所致。无论怎样，如果你希望在谷歌地图中打车的话，看来你只能另行打开其他应用了。(小白)

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