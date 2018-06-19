EOS：离“区块链安卓”还有多远？

主网上线却迟迟未能激活 被大V拆台的区块链3.0

来源：IT时报 见习记者 刘慧莹 记者 郝俊慧

6月14日上午10点30分，EOS的实际投票率为9.278%，距离激活主网功能的15%“生命线”仍差四成。这是EOS主网上线的第五天。

打着“区块链3.0”“颠覆以太坊”等口号横空出世的EOS，被认为是2018年最值得期待的公有链，但6月9日主网宣布上线之后，却迟迟未能激活全部功能，其前景因此被蒙上了一层阴影。

仅仅两周内，EOS连遇重击。除了未能顺利激活外，上线前夕，360安全卫士团队曝出EOS存在“史诗级漏洞”，此后周鸿祎、陈伟星等区块链大佬纷纷拆台，称其为“空气币”“传销币”。

究竟是技术改良还是系统革命？是颠覆以往还是虚妄一场？想做“区块链安卓”的EOS，正搅起一场席卷“链圈”的风暴。

投票大战：为了15%生命线

“对不起，我激动了，Bitfinex、gate.io、huobi.pro、Chaince四个交易所相继开放用户投票，目测15%的投票率很快就能达成，社区公司启动的唯一主链就在眼前，每一步都在创造历史。”6月14日凌晨1点，hello EOS社群创始人梓岑兴奋地在朋友圈里发了一条消息。

6月9日EOS社区宣布主网上线之后，全网投票数一直没有井喷，截至6月13日上午10：30，投票率仍仅有5.93%，距离能够激活全网功能的15%有很大差距。大多数EOS社群管理者将原因归咎于主流交易所和钱包没开启投票通道，导致多数EOS币持有者有票不能投。

梓岑发完这条朋友圈9个小时后，6月14日早上10点，EOS全网投票率达到9.2%。短短几个小时内投票率上升3%源自各大交易所的“助攻”。6月13日晚10点，数字货币主流交易所Bitfinex率先发布了“启动15%”方案，称用户只需投Yes或No，就可以让Bitfinex拿所有交易所流动EOS一次性平均投给排名前30的超级节点，而在全网启动后，用户可选择取消投票。随后火币、gate等几大交易所也相继发布公告称，这些EOS的交易平台将代替持币人进行投票。

以gate.io公告为例，其平台所有用户账户里的EOS资产占EOS总量的2%-3%，因为交易平台资产采用集中存储方式，无法让每一个用户自行投票，“在安全和用户允许的情况下， gate.io将把所有投票权均匀投票给排名最靠前的30名超级节点，并在主网完成启动并稳定运行后，撤销所有投票，允许用户充值提现和自行投票给任何节点。”

然而，公告本身似乎是矛盾的：“代投”是因为每一个用户无法自行投票，主网启动后，“用户却可以自行投票”。更有反对者认为，代投这种“中心化”的操作模式本身与区块链“去中心化”的精神格格不入。

无论怎样，按照各家交易所的公告，6月14、15日两天将陆续完成对用户征求意见环节，EOS的投票率或许将在此后激增，从而突破15%，实现全网功能正式激活。

届时，EOS将面临真正考验——如何成为区块链安卓。

区块链的3.0故事

区块链的故事已经讲到了第三代。

今年以来，随着区块链概念日益火爆，可信任、不可篡改、去中心化等区块链特质被越来越多的人了解。通常人们认为，比特币是区块链1.0时代产物，而2.0时代的以太坊，则让“智能合约”“发币”成为一件轻而易举的事，EOS （Enterprise Operation System商用企业操作系统）所谓的3.0时代，是指通过创建一个区块链底层平台，为DApp（分布式应用，类似现在的手机App）的开发者提供底层模块，支持多个应用程序同时运行，有人称它是“区块链的安卓系统”，在区块链技术基础上，创造了一个更高性能的区块链应用发行社区，简单可以将其理解为区块链应用落地的基础操作系统。

有着如此远大“理想”的EOS，自“出生”便成为区块链中的明星，根据2017年6月5日发布的中文版《EOS.IO技术白皮书》（简称《白皮书》），EOS公链在治理上采取了一种特殊的社群治理模式，系统由21个令牌持有者（下称“超级节点”）代理，而这21个超级节点，也即21个社群，将由EOS代币持有者通过投票产生。简而言之，参与竞选的社群拥有EOS币数量越多，能投出的选票就越多，当选的可能就越大。

在6月10日主网上线之前，竞选EOS超级节点是全球EOS社群最喧嚣的一件事。当选后最直接的好处是Token（代币），根据规则EOS每年会增发代币的10%给维持节点的人，以EOS总量10亿计算，10%即1000万。截至6月14日上午10点，一个EOS代币的币值为9.5美元（约等于60元人民币），仅以此计算，每年21个节点可以“瓜分”6亿元人民币，每个节点至少有0.28亿元的收益。狂热者甚至认为，EOS将颠覆以太坊，币值会有更可观的回报。

反对者认为，“超级节点”的存在造成了一定程度的中心化，与区块链的“去中心化”初衷相违背，而根据Token持有量投票的机制，则让竞选完全成为一场“斗富游戏”。

区块链世界里的“代议制”

根据EOS门户官网，截至6月14日，一共有180个社群参与超级节点竞选，排在第一位的是eoscannonchn，这是一个来自中国的社群。

在区块链的世界里，共识是基础，所谓可信任的记账，正是基于某种共识机制的算法，而社群，同样是共识的成果，以几个大V为核心，聚集三观相对一致的持币者成为一个群体，对外基本以统一行动出现。EOS超级节点便是以社群为单位进行竞选。

eoscannonchn创始人胖哥告诉《IT时报》记者，除了投票以外，目前eoscannonchn主要进行一些EOS项目的开发工具、推广、孵化、投资等活动，并为此成立了一个500万EOS规模的基金。

这种全网由其内部的民众代表（也即社群）代为维护的“社群代议制”是EOS能够斩获大批信仰者的一个理由，也是支撑整个EOS社群在没有中心化组织干预的前提下，自发治理和开发的动力。另一个超级节点竞选者、引力区社群创始人廖洋阳认为：“完全的去中心化有可能造成无监管化，并不能促成区块链的有序发展。21个超级节点通过竞选产生，大家共同投票决定这条链的发展走向，甚至进行人工干预，相当于精英在治理这条主链，从而能够更有效率地去发展。”

6月5日，EOS公链上进行了为期七天的安全测试，此次安全测试完全由社群自发组织进行，廖洋阳认为：“EOS的购买者相当于整个系统的股东，所以项目成败、未来发展与他息息相关，因此会激发管理的积极性。”

争议：伟大革新还是空气币？

EOS引力区同样是一个基于EOS诞生的社群，这个主体运营规模在30人左右，不仅有自己的公众号，同时还运营微信粉丝群和开发者社区，社群旗下的投资部门负责参投优质的EOS项目，做跟未来变现产品相关的业务以及为后续开发者服务提供技术支持。

尽管EOS公链前途未卜，不过多数EOS社群已经有了自己清晰的发展路径。“节点的收入可以覆盖掉平台成本，但未来的收益还是要通过孵化项目。”廖洋阳告诉记者。

做基于EOS的DApp开发，是支持者认为EOS的最大价值所在。此前区块链的世界里，Token是核心，“发币”“割韭菜”是其最大政策风险。2017年9月4日，中国政府监管部门正式向ICO（虚拟货币首次发行）说“不”，这被看作是政府对其中蕴含巨大金融风险的提前预警。而在EOS的逻辑里，如果能有真正基于区块链的DApp应用落地，那么利益链条将形成闭环，这个游戏的人物设定里不再有“韭菜”的角色，自然也能打消监管顾虑。

但这毕竟依旧只是写在《白皮书》上的美好愿景。现实中，360董事长周鸿祎、3点钟微信群创始人玉红纷纷声讨EOS是史上最大空气币、传销币，EOS与预想的成功之间还有重重大山。

安全是第一重压力。6月2日互联网安全公司奇虎360发现EOS存在一个巨大系统漏洞，价值“百亿美金”，6月12日，荷兰黑客Guido Vranken在对EOS底层进行彻底分析之后，在EOS网络中发现了12个漏洞。“谁也不敢说，现在EOS是绝对安全的。”一位区块链人士告诉记者。

其次是落地。大多EOS社群运营者的终极目标是孵化杀手级应用。但这种应用的出现需要天时地利——政策层面的支持以及人和技术层面的突破。胖哥曾在日本通过以太坊实现自由支付，但这仍只是个案，区块链应用大规模落地需要更高性能的主链和免费机制。在区块链去中心化架构下，TPS（每秒处理的交易数）受到天然限制，即便是EOS，虽然号称有百万TPS，但实际测试仅在千级，而支付宝在2017年双十一时的TPS是32.5万笔/秒。

不过，胖哥和廖洋阳依然是乐观的，他们认为，EOS使生产和协作更加自主地发生，整套公链系统和激励机制也有助于提升人的生产效率，改变人和人的关系。只要这条主链能够达到它所宣称的性能指标，有更多人愿意在上面开发项目，那么未来一切皆可期。