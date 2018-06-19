滴滴外卖现状：无锡初步站稳脚跟 南京泰州并不理想

南京、泰州：优惠券依然“给力” 但商家数量偏少 无锡：已初步站稳脚跟

来源：IT时报见习记者 丁晓东

2018年4月，滴滴外卖于无锡上线时曾赚足眼球，凭借高额补贴造成了无锡“全城点外卖”的热闹景象，几分钱可以吃一顿外卖的事情令不少用户至今津津乐道。

两个月之后，滴滴外卖再次开启了它的“扩张”之路，6月1日、6日，滴滴外卖分别在江苏南京、泰州上线。滴滴外卖方面称，泰州“开城”后，可与无锡、南京共同构建江苏运营体系的铁三角布局，积累更多的运营经验。消息称，6月晚些时候，滴滴外卖还将“再战”四川成都。

南京：监管出手，未现无锡盛况

6月8日，滴滴外卖在南京“开城”一周后对外公布了“战绩”。数据显示，在一周时间里，滴滴外卖在南京的送餐总里程数超过176万公里，相当于绕南京明城墙5万圈，用户端订了7万多份与鸭子相关的菜品。

《IT时报》记者粗略估算，假设每份外卖订单的送餐距离为2公里，那么南京的日订单量约为12万单。这与滴滴外卖在无锡创下的日订单量33.4万单的成绩相差甚远。

无锡外卖大战之后，各地工商部门早早就铆上了滴滴、美团和饿了么。滴滴外卖在南京正式上线前，南京市工商局便联合公安、物价等部门，对滴滴、美团、饿了么开展行政指导，明确提出了“四必须”“八不得”，其中“八不得”的第一条便是“平台企业不得利用‘高额补贴’等手段抢占市场份额。”

“早前听说滴滴外卖在无锡的盛况时，我便一直期待滴滴外卖能够来南京。”一位南京的滴滴外卖用户告诉记者，滴滴外卖在南京上线第一天时，优惠策略是首单可减16元，同时赠送一张满50减16的优惠券，不过，“滴滴外卖上的商家数量还非常少，我想点一杯奶茶，一点点、85°C等主流品牌都没找到。”

“滴滴外卖上线第一天，我点了一份原价22元的小面和肥肠，配送费和餐盒费一共3.5元，用了16元优惠券之后，再算上商家的5元优惠，最后只支付了4.5元。但是配送速度比较慢，比预计送达时间晚了20分钟。”另一位滴滴外卖用户吐槽了第一天的配送速度。

一位南京滴滴外卖骑手告诉《IT时报》记者，和普通消费者一样，对于外卖骑手们来说，南京的补贴也没有无锡来得高，不会出现招不到骑手或抢人的情况。

可能是觉得头几日业绩并不理想，滴滴外卖随后悄然加码了优惠力度。6月8日，滴滴外卖在南京推出了“一元霸王餐”活动，全场新用户最高可享受1元就餐优惠。不仅用户端继续补贴，骑手端也给出了更诱人的奖励。据悉，除了高峰期的每单15元之外，还额外增加了冲单奖励，奖金从10元到数百元不等。6月11日，滴滴再度推出“今日专享10元”“满30元减19元”等活动，由于优惠券可以叠加使用，“几分钱吃外卖”的情况再度在南京悄然出现。对此，滴滴方面表示，滴滴外卖一直以来与南京市工商局等政府主管部门紧密沟通，响应政府的号召和要求，按照政府行政指导精神开展合理合法的正常促销活动。

泰州：商家较少成“通病”

相较于“第二城”与“第一城”之间间隔将近2个月，泰州这座“第三城”的上线速度则快了很多。“6月6日滴滴外卖在泰州上线的第一天，滴滴外卖给的优惠券是新用户立减20。但是配送速度非常慢，我等了将近2个小时。而且很多餐饮商家都没有，比如我经常去吃的东园小馆餐厅、大牌冒菜、一点点奶茶店和一家手造披萨店，暂时都没有。”住在海陵区的市民张先生告诉《IT时报》记者，“首单之后我没再用过滴滴外卖。”

“我点了21元的鸡柳和鸡排，算上3元配送费，最后只支付了4元。”另一位忠实的外卖用户告诉记者，配送速度和优惠力度都不错，就是上线的商家数量偏少。

互联网第三方数据机构DCCI曾在4月专门针对无锡网络外卖市场进行研究，数据显示，美团外卖和饿了么在无锡市场份额分别为51.6%和34.8%，而新入局者滴滴外卖的市场份额为6.9%。不过该份数据却遭到了滴滴方面的反驳，滴滴方面称：“该报告数据完全失实，关于滴滴外卖的数据与事实相去甚远。”

一位无锡外卖用户告诉记者：“虽然现在大家订外卖的热情不如滴滴外卖刚上线时高涨，但是办公室内订外卖还是用滴滴外卖居多。滴滴外卖时不时会赠送‘满17元减8元’等优惠券，补贴力度还是很大。目前滴滴上的商家也比最初丰富了不少。”

张先生在无锡经营着一家鸡排店，滴滴外卖进入无锡时，张先生因为在滴滴平台上线了鸡排店，而使得其店铺在美团和饿了么上遭遇下架，不过后期美团和饿了么均已恢复上线他的店铺。张先生告诉记者：“鸡排店用户的消费额一般为10到20元，滴滴的优惠券很有诱惑力，店里来自滴滴外卖的订单相对稳定。对于商家和用户而言，多一个平台未尝不是一件好事。目前滴滴在无锡的情况我觉得基本站稳了脚跟。”