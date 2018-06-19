马云承诺：帮马来西亚中小企业受惠于“中国方案”

据外媒the star报道称，阿里巴巴旗下蚂蚁金服正在和马来西亚当地合作伙伴Touch'n Go(TnG)合作开发一款无现金支付的应用，以供马来西亚人在中国实现“码上消费”。

对此，阿里巴巴集团执行董事长马云在采访中表示，蚂蚁金服将继续加强与马来西亚合作伙伴的合作，使其成为现实。

目前，该应用程序尚未命名。

马云认还指出：“吉隆坡(马来西亚首都)应该是一个无现金的社会。在与马哈蒂尔·穆罕默德博士(马来西亚总理)的会谈中，他告诉我，他对印度无现金社会的技术感到惊讶。正是阿里巴巴帮助印度发展了电子商务支付系统Paytm。“ 马云强调说，阿里巴巴的战略是与当地合作伙伴合作开发马来西亚的电子钱包和物流中心。

据报道，6月18日，马云与马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德进行了一场会谈。

马哈蒂尔表示，阿里巴巴在自身发展的同时，也能把更多机会留给马来西亚本地人，并给予当地小企业发展全面支持。他还向马云提出，希望阿里巴巴用自身的经验，赋能本地农民，通过开展英文和马来语双语培训的形式，希望阿里巴巴通过互联网的方式帮助农产品上行找到出路，支持马来西亚农村发展。

同时，马云也对马哈蒂尔承诺，“阿里巴巴一直致力于推动帮助马来西亚进行技术升级换代，通过阿里巴巴生态体系，帮助马来西亚小企业走向世界舞台。”马云指出，目前已有不少中国企业都有意在马来西亚进行投资，阿里巴巴此行，正是代表中国企业而来。

马云还指出，阿里巴巴迄今已在马来西亚投资6.9亿元人民币(4.2亿令吉)，马来西亚是中国以外的首个电子世界贸易平台(eWTP)枢纽。

同一天，阿里巴巴位于马来西亚首都吉隆坡的办公室也正式启用，这意味着阿里巴巴推进eWTP、帮助马来西亚年轻人和小企业全球化的步伐再次加快，数十万马来西亚及东南亚小企业和年轻人将受惠于eWTP“中国方案”。

据悉，此次阿里巴巴开设马来西亚办公室，迎来包括阿里云、菜鸟网络、Lazada等多个业务板块的员工，将为当地小企业提供更多服务，帮助他们更好地利用阿里巴巴生态体系所提供的机会。

天猫国际联合发布的2017年度进口消费者报告显示，马来西亚是“一带一路”沿线国家销往中国数量增长最快的国家之一，马来西亚榴莲、咖啡等商品越来越受到中国90后、95后年轻人的喜爱。

以下为马来西亚财政部长在马来西亚办公室的讲话全文：

首先，我要祝贺阿里巴巴在东南亚开设第一个办事处。 我欢迎阿里巴巴对马来西亚的持续承诺，我感谢它与新联邦政府合作，为马来西亚人带来新的投资，创造新的就业机会和经济机会。

阿里巴巴在这里已经是家喻户晓的名字，特别是在淘宝网上购物的马来西亚人以及使用TMall平台的出口商。 当然，马云更是全球家喻户晓的名字，不需要介绍。 当他向我透露，即使在印度，阿里巴巴的技术已通过PayTM帮助向3亿多印度人提供银行账户和小额信贷贷款，这还是让我很惊讶。

对于喜欢在网上购物的普通马来西亚人，我确信几乎所有人都会通过阿里巴巴于2016年收购的LAZADA网站购买物品。我们很高兴见到最近被任命为负责人的彭蕾女士。我们希望淘宝网和Lazada都可以让马来西亚中小企业的产品轻松出口到中国。

2017年11月在吉隆坡举行的首个中国境外电子世界贸易平台(eWTP)发布之后，大马人期待着马来西亚中小企业的机会。我们相信，eWTP与数字自由贸易区(DFTZ) 将鼓励更多马来西亚中小企业参与电子商务，并增加对亚洲及其他地区其他国家的出口。