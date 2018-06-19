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Steam平台推出信息整合新功能 目前已进入测试阶段

Steam平台推出信息整合新功能 目前已进入测试阶段
2018年06月19日 15:15 TechWeb
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　　【TechWeb报道】6月19日消息，Steam平台近日推出了一个全新的页面，在该页面下可以看到游戏发行商最近的消息，而这个功能也在没有任何消息放出的情况下登陆测试服，目前这个页面已经正式开启了测试。

　　此前Steam平台也有类似的功能，不过之前版本的页面需要单独点击玩家关心的游戏，然后从游戏本身的界面才能跳转到搜索界面，而在改版后显然想要查看游戏的相关资讯更加便捷，而且可以更加直观的看到游戏开发商旗下所有游戏的消息，而且还能通过邮件的方式订阅开发商，对于重度玩家来说这种方式可以更加准确的获得相关信息。

　　而对于厂商来说也可以更加直观的统计出玩家们的喜好，并对接下来的开发计划做出更好的调整。虽然这个功能刚刚开始测试，但是已经受到了众多开发商的关注，目前已经有超过300家游戏开发商进驻该页面，除了V社本身外，世嘉、2K等大型游戏公司已经可以在功能列表中看到。

　　虽然这项功能对于玩家们来说，游戏体验没有受到影响，但是对于游戏的推广则起到了关键作用，现在看来还是一个比较有用的功能，相信不久后就会在在正式版中推出。（潘达）

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