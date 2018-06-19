750亿平台唐小僧爆雷 曾首席特约赞助爱奇艺网络综艺

新浪财经讯 6月19日消息，还处于端午节假期间，一家交易规模突破750亿的平台唐小僧就被网络曝出，公司营业场所因警察介入调查已被封锁。目前警方尚未透露调查细节，但已经有不少投资人到经侦处报案。

“上个月刚投了20万，就为了那个苹果iPhoneX，这下完了，什么都没了，就只有个X了。”一位投资者说道，就是为了唐小僧的奖励才投资的。据悉，唐小僧一直通过大量广告以及高返佣来开拓市场，唐小僧曾经推出投100元、3天返50元的活动，还曾经推出投1.3万元、37天返500元，投2000元、16天返90元等高成本返佣。

（图1：投资人对话）

除此之外，其还在高考季系列中，将扩展新用户的目标群面向了应届毕业生们，推出了6月7日起至6月14日最高3.5%的年化奖励，再加上20%会员等级奖励。其中，期限360天的产品收益已达9.5%，再加上3.5%的年化奖励，可达年化13%。

（图2：活动奖励）

巧合的是，就在6月14日举办的2018陆家嘴（15.030， -1.61， -9.68%）论坛上，中国银行（3.730，-0.02， -0.53%）保险监督管理委员会党委书记、主席，中国人民银行党委书记郭树清就提醒过：“收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”

唐小僧的广告花费也并不吝啬。据新浪财经获悉，就在爆雷风声前不久前的6月7日，唐小僧还在微信公众号为《机器人（16.240， -1.79， -9.93%）》打call，这档由唐小僧首席特约赞助的超级网综，是爱奇艺推出的中国首档以机器人格斗全球联赛为故事主线的剧情式真人秀。其中，Angelababy、李晨、林更新、盛一伦担任明星团长，赵立新担任主持人。

（图3：特约赞助《机器人争霸》）

此外，有投资人反映，唐小僧至今未上线银行存管，目前只有第三方支付，虽然去年曾经传出已经签订了相关协议。

目前，唐小僧官网还能正常打开，新浪财经查询到，截至2018年5月31日，唐小僧累计借贷余额约9.3亿元，累计借贷笔数53994笔，累计借款人数量948人，最大单一借款人待还款金额占比0.18%，零逾期。在公司大事记显示，2017年8月，唐小僧注册会员超1000万人，交易额超750亿元。

公开资料显示，唐小僧运营公司为资邦元达（上海）互联网金融信息服务有限公司，成立于2014年10月，注册资本26000万元，法人为陶蕾。资邦元达的股东分别为资邦金服网络科技集团有限公司（持股占比达99%）、资邦（上海）投资管理有限公司（持股占比为1%）。

几位高管的履历都非常光鲜：陶蕾，执行董事兼总经理，20年投资工作经验，国合。耶鲁硕士，法国蒙彼利埃大学高级工商管理博士EDBA；唐远，财务总监，在毕马威华振工作期间，协助中信集团完成了公司于香港市场对中信泰富的反向收购上市工作。于中国平安（62.000， -2.63， -4.07%）工作期间，协助平安医疗健康管理股份有限公司完成了境外融资VIE架构搭建及首轮11.5亿美元的融资等工作。

同时，唐小僧自称拥有“央企背景”。这源于2017年1月20日，唐小僧母公司资邦金服正式被“央企”瑞宝力源战略重组。据报道，瑞宝力源的“央企背景”其实是指背后的母公司“中国瑞宝国际合作有限公司”，但该公司在经过一系列股权变更之后，已经变成民营企业。

而且，瑞宝力源董事长刘琅还曾推销的虚拟货币“亚欧币”。后来，亚欧币骗局已被海南警方侦破，彼时发展了外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元。（新浪财经 许旻 发自上海）