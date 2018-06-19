新浪科技> 互联网 > 正文

只有不到50%的美国人能分辨新闻中的事实与意见陈述

只有不到50%的美国人能分辨新闻中的事实与意见陈述
2018年06月19日 14:28 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：皮尤：只有不到50％的美国人能够分辨新闻中的事实与意见陈述

　　来源：cnbeta

　　据外媒TheNextWeb报道，皮尤研究中心的一项新研究发现，实际上，只有约四分之一的美国成年人能够分辨新闻中的事实和意见陈述。这项研究对超过五千名美国成年人进行调查，希望他们正确识别五项事实陈述和五项意见陈述。

　　结果显示，只有26％的受访者正确识别了所有五个事实陈述。皮尤发现，这些受访者他们在识别意见陈述方面略胜一筹，35％的人能正确识别所有五个意见陈述。

　　这些陈述内容包括：

　　在社会保障，医疗保险和医疗补助方面的支出占美国联邦预算的最大部分。

　　美国人均医疗费用在发达国家是最高的。

　　前总统奥巴马出生在美国。

　　非法入境美国的移民对这个国家来说是一个非常大的问题。

　　政府总是非常浪费和低效率。

　　在大多数情况下，堕胎应该是合法的。

　　皮尤调查还发现，那些“对新闻媒体非常信任”的人能够以比其他群体更快的速度正确识别事实陈述。总而言之，这个群体中39％的人正确识别了所有五个事实陈述，而44%的人确定了所有五个意见陈述。

　　相反，那些“对新闻媒体中不太信任”的人表现更差，只有18％能够正确识别所有五个事实陈述，30％能够识别所有五个意见陈述。

　　然而，这个群体的表现并不是最差的。“那些认为自己不太精通数字的人”中，其中13％正确识别事实陈述，21％识别意见陈述。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有