只有不到50%的美国人能分辨新闻中的事实与意见陈述

原标题：皮尤：只有不到50％的美国人能够分辨新闻中的事实与意见陈述

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据外媒TheNextWeb报道，皮尤研究中心的一项新研究发现，实际上，只有约四分之一的美国成年人能够分辨新闻中的事实和意见陈述。这项研究对超过五千名美国成年人进行调查，希望他们正确识别五项事实陈述和五项意见陈述。

结果显示，只有26％的受访者正确识别了所有五个事实陈述。皮尤发现，这些受访者他们在识别意见陈述方面略胜一筹，35％的人能正确识别所有五个意见陈述。

这些陈述内容包括：

在社会保障，医疗保险和医疗补助方面的支出占美国联邦预算的最大部分。

美国人均医疗费用在发达国家是最高的。

前总统奥巴马出生在美国。

非法入境美国的移民对这个国家来说是一个非常大的问题。

政府总是非常浪费和低效率。

在大多数情况下，堕胎应该是合法的。

皮尤调查还发现，那些“对新闻媒体非常信任”的人能够以比其他群体更快的速度正确识别事实陈述。总而言之，这个群体中39％的人正确识别了所有五个事实陈述，而44%的人确定了所有五个意见陈述。

相反，那些“对新闻媒体中不太信任”的人表现更差，只有18％能够正确识别所有五个事实陈述，30％能够识别所有五个意见陈述。

然而，这个群体的表现并不是最差的。“那些认为自己不太精通数字的人”中，其中13％正确识别事实陈述，21％识别意见陈述。