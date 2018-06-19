新浪科技> 互联网 > 正文

钉钉欲入局短视频？官方：不予置评

钉钉欲入局短视频？官方：不予置评
2018年06月19日 13:10 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：寻找中国创客

　　新京报快讯(记者 赵雷)6月19日上午，有消息称阿里巴巴旗下的智能移动办公平台钉钉或将入局短视频领域。就此，记者联系钉钉公关部核实这一消息，对方表示：不予置评。

　　值得注意的是，钉钉官方微信在今天推送的一篇文章中写道，“距离钉钉2018春夏新品发布，还有5天，相信会引起短视频界的地震”，其中的一个宣传文案中也直接写出“短视频界的地震”，隐隐指向钉钉入局短视频或将成真。

　　一位企业服务领域的从业者表示，钉钉做短视频有天然的优势，不仅用户群体足够大，而且粘性很高，加入短视频或许可以提升用户活跃度，至于加入什么类型的短视频以及如何不破坏钉钉的工作场景，是钉钉需要面对的问题。

　　2017年12月底，钉钉宣布注册用户突破一亿。近日，移动互联网大数据公司QuestMobie的统计数据显示，在移动办公领域，钉钉的活跃用户数排名第一，超过第二至第十名活跃用户数的总和。

　　近两年，短视频成为最受关注的投资风口，吸引创业公司和科技巨头纷纷涌入，但阿里巴巴在短视频领域的反应却有些迟缓，除了被传“阿里将收购或投资抖音”外，也有消息指出淘宝已经在内部孵化一款短视频项目。

　　此次，若钉钉入局短视频的消息属实，不论是对阿里巴巴还是短视频领域，都将产生比较大的影响。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有