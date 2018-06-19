钉钉欲入局短视频？官方：不予置评

来源：寻找中国创客

新京报快讯(记者 赵雷)6月19日上午，有消息称阿里巴巴旗下的智能移动办公平台钉钉或将入局短视频领域。就此，记者联系钉钉公关部核实这一消息，对方表示：不予置评。

值得注意的是，钉钉官方微信在今天推送的一篇文章中写道，“距离钉钉2018春夏新品发布，还有5天，相信会引起短视频界的地震”，其中的一个宣传文案中也直接写出“短视频界的地震”，隐隐指向钉钉入局短视频或将成真。

一位企业服务领域的从业者表示，钉钉做短视频有天然的优势，不仅用户群体足够大，而且粘性很高，加入短视频或许可以提升用户活跃度，至于加入什么类型的短视频以及如何不破坏钉钉的工作场景，是钉钉需要面对的问题。

2017年12月底，钉钉宣布注册用户突破一亿。近日，移动互联网大数据公司QuestMobie的统计数据显示，在移动办公领域，钉钉的活跃用户数排名第一，超过第二至第十名活跃用户数的总和。

近两年，短视频成为最受关注的投资风口，吸引创业公司和科技巨头纷纷涌入，但阿里巴巴在短视频领域的反应却有些迟缓，除了被传“阿里将收购或投资抖音”外，也有消息指出淘宝已经在内部孵化一款短视频项目。

此次，若钉钉入局短视频的消息属实，不论是对阿里巴巴还是短视频领域，都将产生比较大的影响。