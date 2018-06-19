（韩国央行：发行央行加密货币存有“道德风险”）

韩国央行昨日表示，因担心破坏经济稳定，不计划推出其自己的加密货币。

据Korea Times报道，韩国央行表示发行央行数字货币（CBDC）可能会对货币政策及其实施产生负面影响，导致市场不稳定，称“加密货币无法发挥法定货币的功能”。

韩国央行的经济学家Kwon Oh-ik在一份报告中表示：

“尽管央行着手研究将加密货币作为货币的可行性，但我们的观点是，加密货币面临着有关信任、流动性以及法律监管的多种风险。我们希望韩国央行是韩国唯一完全控制发货币发行的实体。”

报告中警示，不受限制地发行传统货币或加密货币很有可能会“损害社会成本及社会福利”。

然而该国央行对发行CBDC并不处于完全否定的状态，认为其可以“彻底革新”银行系统，但在获得批准前需要经过严格的测试。

据韩国联合通讯社（Yonhap）报道，该报告还建议对私人发行的加密货币进行监管，政府应对发行方征税，降低其夸大所发行加密货币价值的风险。

“技术进步并不意味着私营企业将拥有发行货币的权力，如果这样的情况广泛发生，韩国央行应该进行适当的监管。”

自今年1月以来，韩国央行一直在研究设立CBDC的可能性以及加密货币可能对金融领域所产生的影响。