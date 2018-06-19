Skycoin称创始人遭原中国团队扣押 抢走18个比特币

原标题：币圈第一起抢劫案？Skycoin称创始人被原中国团队扣押6个小时，抢走18个比特币

Bianews报道 6月18日，Skycoin官网发文，称天空币过去两周出现大规模抛售，市场价格大幅下跌。而中国营销团队相关事件对此产生了影响。

据介绍Skycoin（天空币）是继比特币之后的第三代加密货，是基于被称为公共广播频道的加密原语技术的加密数字货币。

Skycoin创始人Synth是比特币最早开发者之一，于8年前Synth创立了Skycoin，其愿景是创建一个新的、分散的互联网。

而官网声明中指出的中国营销团队有关事件，则是指不久前发生的“币圈史上第一起抢劫案”。

据Skycoin官网的叙述，事件的导火索是发现之前的Skycoin中国营销团队(EVOLAB)在过去半年里挪用了大约10万枚天空币。鉴于这一发现和他们未能归还或解释盗用的数字货币，Skycoin终止与这个团队的关系。

但6月13日下午9点，包括由该营销团队成员Sam Sing Fang，玛丽李(李敏)，闫向东和孙飞为首的9人，闯入Skycoin创始人Synth的家，将Synth及其妻子扣押6个小时，并对他们进行威胁、殴打和抢劫，提取18.88比特币和6466枚天空币。

该团伙还试图窃取skycoin生态系统的设计框架，不过以失败告终。

Skycoin称，被窃天空币总数还在确定中，被盗天空币的地址也在记录中。针对这些事件，Skycoin实施了临时的黑名单功能。在未来的几个月里，整个Skycoin社区将会对这个功能的未来使用进行讨论和投票。

据悉，目前警方也已介入该事件。而由于社区社交媒体帐户或电报组是由EVOLAB团队创建的，目前中国社区媒体渠道和运营团队已重新建立。

事发之后，Skycoin团队追踪了该团伙钱包地址，向各大交易所提交了申诉，并请求各交易所配合临时冻结嫌疑人相关资产, 冻结资产将在事件调查清楚后予以处理。

而此事还牵扯到上海一家区块链公司快贝，该公司旗下产品包括skyledge平台。

而根据快贝官方账号发布的信息显示，天空币正是skyledge的第一个币，是其区块链技术底层。

Skycoin投资人之一的帅初就曾是快贝员工。

而参与抢劫的李敏和孙飞也曾是快贝前员工，目前仍是快贝股东。

快贝在13日的抢劫事件后也发文跟进，文中指出快贝董事长张红表示，“我开掉他们，他们没有退股。现在看来，他们自己是小偷和流氓。”

张红还表示抢劫事件发生后，快贝员工也前去援救，但到达那里时，行凶者已走了，最后，在快贝员工帮助下Brandon离开了公寓，转移到安全地点。

以下是Skycoin官方对此事件发出的中文声明：

近期Skycoin在各大交易所中产生大幅波动，为避免市场谣言进一步蔓延，最大程度降低Skycoin持有者的损失，Skycoin团队决定公开事态进展，还原事件经过，以正视听。

在过去两天Skycoin团队替换了问题团队，建立了新的中文社区圈子和联络群；并向各大交易所发出了协同声明，冻结了嫌疑人及相关可疑账户的数字资产充提交易权限，市场正逐步回暖。

Skycoin团队承诺尽最大努力使本次事件的影响降到最低，早日拨乱返清，使谣言不攻自破，Skycoin的价值尽快回归真实。以下是此次事件的经过和处理结果。

6月初，Skycoin团队发现原中国社区营销团队（EVOLAB）存在私自挪用侵占约10万个天空币的现象。

6月13日21时30分，以Sam Sing Fong及其运营团队EVOLAB 成员李臻（本名李敏），闫向东，孙飞为首的9人，非法闯入Skycoin创始人Synth家中，非法控制Synth及其家人长达6个多小时，并殴打Synth及其妻子致轻伤。

由于Synth安全设施得当， 当天只被抢劫了18.88个BTC及6466个Skycoin(天空币)。该团伙还试图盗取天空社区生态链的全线设计原型并控制天空链上所有资产未果。为保护投资者利益，天空币临时黑名单功能已经上线，此功能的进一步使用，有待后期全球社区的讨论和投票。

事发之后，Skycoin团队追踪了该团伙钱包地址，向各大交易所提交了申诉，并请求各交易所配合临时冻结嫌疑人相关资产, 冻结资产将在事件调查清楚后予以处理。

关于入室抢劫的恶性事件，已交由Skycoin法务团队处理。Skycoin团队将在官方渠道进一步向社区汇报进展情况。

截止至2018年6月18日18：00，嫌疑人的交易所全部持币账户已被冻结，场内交易市场逐渐回复稳定。虽仍有部分不明真相持币者因恐慌抛盘，但在此公告完成之时，Skycoin市场价格已回升了30%。

其余少量被盗Skycoin由于已在市场经过多次交易，为避免影响其他无关购买者，仅在监控名单上，尚未采取进一步措施，其流通数量不足以对市场产生影响。

Skycoin新的运营社区及团队已经组建，各项维稳措施及各方配合有序不紊进行。请广大Skycoin（天空币）用户认清事态真实性，

勿听信别有用心人士的谣言。

Skycoin创始人及其家人已妥善安置，各项维稳措施及各方配合有序不紊进行，感谢Skycoin的全体社区成员的关怀与支持。

Skycoin团队从6月1日起解除与原Skycoin中国社区运营团队（EVOLAB） 的所有运营劳务关系。由于其创建的社区、媒体账号尚无法追回，请社区用户关注Skycoin官网公告（www.skycoin.net），并关注社区新账号。

目前Synth已经邀请富有社群运营经验的运营团队，在新团队正式授权运营前，所有发布信息以下列Skycoin官网及渠道的公告为准。