便利24完成1000万美元Pre-A轮融资 红衫中国领投

新浪科技讯 6月19日消息，无人零售服务公司便利24今日宣布，公司已于2018年2月完成红杉资本中国基金领投的Pre-A轮融资，融资额1000万美元，以太创服持续提供融资服务。此前，便利24于2017年9月完成高榕资本领投的天使轮融资。

便利24成立于2017年，公司致力于帮助中国近700万家便利店、夫妻店享用无人零售技术，通过公司自主研发的多款低成本自助售卖设备，赋能传统门店，不仅有效延长营业时间至24小时，还可以减少部分收银工作，在近场零售的风口中，帮助传统门店延续优势，占据更多新场景新点位，有效提升营业收入。

商户通过与便利24合作，将点位售卖最多的商品放入自助售卖机进行销售，除了白天帮助减轻收银负担并带来部分新客源，闭店后即完全是增量收入，使得点位的营业时间得以延长；同时，商户们也会通过将自助售卖机在就近的优质点位进行投放，实现零售空间的延伸，获得更多的销售收入。

便利24的创始团队包括多名原美团早期的核心成员，创始人及CEO黄鸿光是小米O2O业务负责人，也是美团销售体系正规化后的首批高管之一。负责销售体系的联合创始人焦兆年，是前美团酒旅事业群境内度假事业部副总经理。负责产品、运营体系的联合创始人瞿志远是前去哪儿网大住宿事业部销售运营总监，在美团期间历任无锡、常州城市经理、美团总部销售运营经理。负责硬件体系的联合创始人李岩是美团零售事业部(小象生鲜)商业智能部负责人，负责美团零售的BI和硬件工作，此前也曾担任小米生态链企业紫米电子品牌总经理。

黄鸿光表示，“与传统售卖机公司的加盟商模式不同，便利24的直营地推模式不但布点效率更高，而且能够与便利店、夫妻店等小微商户实现更为紧密的利益绑定，现在已经投放的点位基本能占到原店铺日流水的15-20%，随着可售卖SKU的增加，有望进一步提升。相信便利24可以以此作为切入点，打造出中国最大的无人零售网络。”

红杉资本中国基金合伙人孙谦表示：“便利24的创始团队与项目高度匹配，零售市场也具备足够的想象空间。便利24项目切入了存量零售点位，可以覆盖新增场景，市场验证接受程度很高。我们看好创始团队超强的地推基因，期待团队能够持续提升效率，加快开拓市场的步伐，在更多城市迅速完成布局。”

高榕资本创始合伙人高翔表示，“我们看到这个模式的时候，最关注的是对零售从业者带来怎样的价值。便利24的模式具备天然连接周边的属性和很好的复购率，目前尝试下来确实是很适合三四五线城市的新零售改造，加上团队的强地推能力，后面的想象空间很大。”(周峰)