电子商务法草案今日三审：微商纳入经营者范围

原标题：电子商务法草案三审：微商纳入经营者范围，个人二手转让不算

微商被列入电子商务经营者范围。6月19日，我国第一部电商领域综合性法律《电子商务法（草案）》第三次提请人大常委会审议，有建议指出，在电子商务经营者的范围中，要将通过微信、网络直播等方式销售商品或者提供服务的经菅者涵盖在内。

与此同时，草案还明确，具有市场支配地位的电子商务经营者不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，一直以来，立法滞后和监管空白让电商发展面临诸多矛盾和问题，上述法律在通过后或有望填补电子商务领域的诸多法律空白。

微商被列入经营者范畴，个人转让者不算

近年来，随着分享经济、O2O、社交网络等平台的快速发展，由此产生了一系列有关电商交易的新问题。特别是微商、网络直播等领域的活动，是否应归属电商经营者的范畴，成为业界关注。

澎湃新闻注意到，上述草案在二次审议时规定，电子商务经营者，是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的自然人、法人和非法人组织，包括自建网站经营的电子商务经营者、电子商务平台经营者、平台内电子商务经营者。

对此，一些常委委员和部门、企业、社会公众建议，在电子商务经营者的范围中明确不包括个人转让自用二手物品等非经营活动。此外，还有建议指出，要将通过微信、网络直播等方式销售商品或者提供服务的经菅者涵盖在内。

宪法和法律委员会经研究，建议将上述规定修改为：本法所称电子商务经营者，是指通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织，包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。

与此同时，为规范电子商务经营者竞争行为，一些常委会组成人员和地方、部门、社会公众建议，明确禁止电子商务经菅者滥用市场支配地位以及电子商务平台经菅者限制平台内经营者在其他平台上开展经营活动的行为。

宪法和法律委员会经研究建议作以下修改：一是，增加规定：电子商务经营者因其技术优势、用户数量、对相关行业的控制能力以及其他经菅者对该电子商务经营者在交易上的依赖程度等因素而具有市场支配地位的，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争。二是，将第三十条修改为，电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术等手段，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用。

个人经营者交易小的无须工商登记

另一项修改是关于自然人经营者的登记。

草案二次审议稿第十一条规定，电子商务经营者应当依法办理工商登记。但是，个人销售自产农副产品、销售家庭手工业产品、个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动以及依照法律、行政法规不需要进行工商登记的除外。

澎湃新闻注意到，在草案起草、审议和征求意见中，针对上述问题一直存在两种意见。一种意见认为，应当要求所有个人经营者办理登记；一种意见建议明确，除须取得行政许可的经营活动外，个人经营者免于办理登记。

宪法和法律委员会、法制工作委员研究认为，从我国的商事登记和税收征管制度上总体考虑，并为体现线上线下公平竞争，在本法中规定电子商务经营者应当依法办理登记，是必要的；同时，实践中有许多个人经营者交易的频次低、金额小，法律已要求平台对其身份进行核验，可不要求其必须办理登记。

据此，建议在第十一条中增加规定，个人从事“零星小额交易活动”不需要办理市场主体登记。

平台未尽安全保障义务须担责

如何进一步强化平台经营者的责任也备受关注。在这一问题上，一些常委会组成人员和部门、社会公众建议，与侵权责任法、消费者权益保护法的有关规定相衔接，针对电子商务平台对平台上销售假冒伪劣商品等行为不及时采取措施，以及对消费者未尽到安全保障义务等情形，进一步明确和细化其对消费者的责任。

宪法和法律委员会经研究，建议增加规定：电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求，或者有其他侵害消费者合法权益行为，未采取必要措施的，依法与该平台内经营者承担连带责任。

此外，对关系消费者生命健康的商品或者服务，电子商务平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，依法与该平台内经营者承担连带责任。

与此同时，在有关定向推送、搭售、押金退还等行为和格式合同问题上，还存在诸多不合理的现象，有建议应对此作出有针对性的规范。

宪法和法律委员会经研究，建议增加以下规定：一是，电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其推销商品或者服务，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，尊重和平等保护消费者合法权益。二是，电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。三是，电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金遇还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。消费者申请退还押金，符合押金退还条件的，电子商务经营者应当及时退还。四是，电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立；格式条款等含有该内容的，其内容无效。

责任编辑：宋蒋萱