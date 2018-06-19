去年网文盗版损失达74.4亿元 判罚金少成本低是主因

原标题：2017年网络文学盗版损失达74.4亿元 判罚金额少成本低成主因

视频行业的版权保护路径逐渐清晰，从世界杯网络直播版权的争夺中可见一斑。同时，网络文学却没有这么幸运。

日前，艾瑞咨询发布的《中国泛娱乐版权保护研究报告》显示，2017年中国网络文学盗版损失依然严重，整体损失高达74.4亿元。在PC端，一些大型盗版网络文学站点被关停后，又出现了新的继承者，导致2017年PC端网络文学盗版损失相比2016年反而有所增长。

更为严重的是，盗版产业链还扩展到了海外。越南已经有多家盗版网站非法采集和翻译阅文旗下的网文作品，严重影响了阅文在越南本土的正版化合作。报告同时指出，考虑到近年来网络文学行业规模的高速增长，网络文学盗版的增长势头已经受到了初步且明显的遏制。

据悉，盗版网站以搜索引擎、浏览器主页为推广途径，吸引用户阅读，大量用户直接通过搜索引擎直接进入盗版站点，从而获取网络流量。这些盗版网站的盈利来源主要是广告联盟，通稿用户点击，向广告主赚取巨额广告收入。最后，搜索引擎、广告联盟与盗版网站按照一定比例分成。

艾瑞咨询通过对盗版损失占同期市场规模的比例比较，发现网络文学的盗版损失占到了市场规模的58.3%，远高于数字音乐的的5.9%和网络视频的14.3%。盗版网络文学用户和盗版网络视频用户的占比都要高于正版用户。

如何防范侵权盗版，成为网络文学平台的日常重点。以阅文集团为例，该公司2017年全年针对盗版侵权链接，委托第三方进行监控投诉，下架侵权链接70余万条通过平台投诉下架聚合类盗版网文App 800多个。同时，在2016年9月19日召开的网络文学版权保护研讨会上，阅文集团牵头发起成立中国网络文学版权联盟，并发布《自律公约》，联盟成员包含业内33家企业。

在国家版权局、国家互联网信息办公室、公安部等部门联合开展的“剑网”行动中，一大批专业化的大型盗版平台被打掉，包括2016年打掉北京“顶点小说网”、重庆“269小说网”、江苏苏州“风雨文学网”等，2017年打掉广西南宁“皮皮小说”网。

网络文学平台和数字音乐平台也加强平台数字文件的加密技术，以降低被破解或盗版的可能性。同时，网络文学平台的正版化行动也推进至海外，阅文集团在日韩、东南亚多国，以及欧美地区授权大量网文作品的数字出版、实体书出版，并于2017年5月上线海外门户——起点国际，推动海外网络文学的正版化进程。

分析人士认为，盗版网络文学猖獗的原因，主要是网络文学基本上没有服务器带宽的压力，因此盗版成本低廉，盗版站点和APP众多，打击起来十分棘手。在司法判决层面，不同领域的判罚金额也有较大的差异。文字作品知识产权侵权案件的判罚往往仅有数万元到数十万元，赔偿金额低是行业的普遍共识，如何体现作品的实际价值和由侵权造成的损失，亟待提升判罚金额。