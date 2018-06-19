直击|ofo推出自建积分体系 高分用户有望减免押金

新浪科技讯 6月19日消息，ofo小黄车今日宣布上线自建信用积分体系，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制。

ofo表示，信用分级将根据将根据用户行为判定，用户一旦产生不文明行为，将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

根据官方介绍，积分体系以ofo自建的共享单车大数据平台“奇点”系统为依托，通过参考用户行为、历史骑行数据、用户结费情况，以及在平台的其他行为数据等综合测算分数。ofo表示，跟既有的信用体系不同，ofo的新信用体系以用户行为为导向，行业实用度也更高。

相关负责人介绍称，用户在注册ofo后，每个人的初试分数值为270分，此后根据个人用车行为增减分数得到综合评分。安全骑行、上报私锁及故障车、举报违规停车、合理规范停放等行为可获得加分；忘记关锁、假报修、交通违法、违规停车等不规范行为则会对分数造成负面影响。评分每月更新一次，最高分为600分，老用户的历史信用积分将纳入新版信用体系中。

其中，对破坏车辆、上私锁、交通违法的惩罚最为严厉，一经发现，ofo将直接清零用户的信用分，触犯相关法律者还将被上报至有关机构。ofo表示，目前公司已与全国众多城市交管部门达成合作，对严重违反交通法规的用户采取黑名单机制，不再提供单车服务。

去年3月，ofo引入芝麻信用，宣布芝麻信用分650分以上的用户可以享受免押金政策，此后免押金范围逐渐扩大至25个城市。但今年5月开始，ofo相继取消了20座城市的免押金政策。上周，该政策已在全国范围内取消，用户需额外购买95元“福利包”，或直接缴纳199元押金才可以继续使用。而“福利包”直接充入余额，不能退回。

取消免押政策恰逢ofo资金状况遭受质疑。《财新周刊》近日在报道中引述了知情人士提供的财务数据：截至5月中旬，ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。新浪科技据此估算，或有100亿元押金被挪用。

ofo方面随后向媒体表示绝对没有挪用押金，而对《财新周刊》所披露的数据，ofo方面向媒体表示“押金余额的具体金额不知道，但是肯定不止35亿元。”

ofo方面上周回应称，ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系。ofo在探索多样化的免押金方式，此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。此次尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。

今年早些时候，摩拜单车曾对自身的信用分体系增加信用行为可观测、可记录，评价机制可视化、互动化，激励制度阶梯性、可持续得特征。高信用等级可以获得更高的现金红包奖励以及优先体验摩拜推出的最新服务；如果用户出现不文明用车行为，其信用分降为一般等级，摩拜将会以当前单价的双倍向用户收取骑行费；而当信用等级降为较差级别时，收取的骑行费将会变为每30分钟100元。

关于自建信用积分体系的初衷，ofo联合创始人于信表示，共享单车的行为逻辑与其他领域不同，需要一套由单车企业根据自身运营特性量身定做的信用体系，此前ofo的相关数据并不完善，只能借助第三方平台对用户行为进行规范。经过长达一年多的摸索和相关数据的累积，ofo得以建立以用户行为评判用户信用的积分体系，与其他平台通过用户收入水平判定用户信用水平不同，新信用体系完全以行为为导向，更适合共享单车用户使用。