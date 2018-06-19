拟改造旗下超市为盒马鲜生 岁宝百货复牌一度涨两成

新京报快讯(记者江波)岁宝百货控股(中国)有限公司19日公告称，与盒马科技订立战略合作框架协议，深圳的12间选定岁宝超市将将租赁予盒马科技，用作经营盒马鲜生超市。此外，盒马科技与深圳岁宝双方将共同探索开发社区新零售解决方案。岁宝于15日停牌，今日复盘后，股价一度上涨18.644%，截至上午10时35分，涨5.08%，报0.62港元。

岁宝百货公告显示，本集团将于盒马科技于生效日期(2018年7月1日)起两年内合作分阶段将岁宝超市改造成盒马鲜生超市。公告在合作理由中提到，尽管本集团拥有自身网上零售平台，惟经营规模仅限于中国深圳当地居民。此外，在线至线下业务解决方案的最新结合为零售业务创造新业务模式。

岁宝百货主要从事百货及超市业务。公告显示，截至今日，岁宝拥有及经营19间百货店(包括超市)。目前包括传统的百货“岁宝百货”，独立的“SMART”超市和新“岁宝广场”三个业务渠道。

盒马科技为阿里巴巴的间接全资拥有附属公司。公告显示，盒马鲜生(盒马科技的专有杂货零售形式)通过使用零售店进行仓储及完成网上订单以及为店铺客户提供丰富而有趣的体验，完成线上及线下活动的融合。