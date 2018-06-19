人民日报：网络剧要走精品化之路

漫画 徐鹏飞

原标题：网络剧要走精品化之路（艺海观澜）

不久前，刘德华监制的网络剧《东方华尔街》上线并获得不错口碑。据悉，陈凯歌、张艺谋、韩三平、徐静蕾等影视大咖也于今年纷纷“试水”，将触角伸向网络剧。

名监制、名导演、名演员的加入，会给已经大热的网络剧再添一把火，极大提升社会关注度，并吸引更多资源。《东方华尔街》制作方曾透露，三年前筹拍时非常困难，连演员都很难确定。而刘德华监制、黄国强导演的组合就非常有影响力，吸引了吴镇宇、余男等众多演技精湛的知名演员加盟。另外，影视大咖的投身会携带电影相关制作经验，让电影高规格的工业标准进入网络剧制作当中，从而提升其专业化水平。去年备受好评的《白夜追凶》，就凭借着强烈的电影大片质感受到观众热烈追捧。而这种趋势在影视大咖“触网”后会越发凸显。

来自影视界的这股热流注入，为网络剧发展提供了机遇，但其中潜伏的风险也需引起警惕。近年来几部口碑网络剧都有一个重要成功因素，是制片方将成本进行合理分配。他们没有热衷于购买热门IP或为所谓“流量演员”开出天价片酬，而是把大部分资金投入拍摄制作当中。大量资金注入从来都是一把双刃剑，如能被纳入专业化轨道，对影视创作无疑功莫大焉；反之则会误入歧途，让观众从追剧又退回到追星，创作者从讲求原创退回到依赖IP、迎合粉丝的老路上。

另外，要防止人力物力大量涌入后的“跟风潮”。网络剧之所以能异军突起，很大程度上源于它有效开发了传统影视剧较少触及的类型，作为开路者可以保持相对少而精的创作追求，从容不迫地锤炼精品。可一旦制作主体激增，就极易在热门类型上扎堆。《卧虎藏龙》后的武侠片跟风、《疯狂的石头》后的恶搞喜剧跟风、《那些年，我们一起追的女孩》后校园青春片跟风，可谓殷鉴不远。《白夜追凶》的成功让罪案剧炙手可热，追随者已经蜂拥而至，如何另辟蹊径，各展所长，殊非易事。

2014年被称为“网络剧元年”，经过4年的野蛮生长，在去年出现了以《白夜追凶》《无证之罪》为代表的多部爆款剧作，不仅在中国聚集大量人气，甚至被国际网络剧龙头“网飞”公司购入，远销全球190多个国家和地区。这预示着国产网络剧正在向精品化进军。鲜有明星加持、不是大IP产品，成功的网络剧靠的就是生动鲜活的现实底色、扣人心弦的故事剧情、鲜明深刻的人物形象和稳扎稳打的经典叙事，而做好这些元素，恰恰是对影视创作规律的回归。网络剧常常被定义为“网生代”艺术，然而，无论哪一代，对优质内容、对好故事的需求别无二致。归根结底，网络剧也是剧，虽然在传播平台等方面与传统影视剧确有分野，但靠质量取胜是不二法则。

方兴未艾的网络剧期待名监制、名导演、名演员等优质影视制作力量加入，以丰富网络剧的创作资源和发展可能性，引导帮扶更多有潜力的人施展才华，继续推进网络剧的精品化之路。理想的状态是传统影视剧与新兴网络剧取长补短，共同推动影视产业升级换代，使优质内容生产得到制度化保障，如此，精品力作才会源源不断产生。