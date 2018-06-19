小米CDR推迟：时机问题还是估值攸关 最新解读一览

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小米：推迟CDR发行申请 先在香港上市

证监会：尊重小米选择 取消对其发行申报文件审核

小米暂停境内上市 战略配售基金回应：还没具体说法

原标题：小米CDR推迟！时机问题还是估值攸关？战略配售基金怎么办

来源：证券时报网

原本定于今天上会审核的小米集团（简称“小米”），推迟了CDR发审会。

小米官方微博表示，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。证监会也在今日早间发表补充公告对此回应“尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”

原本将创造12天上会记录的小米，在发审会前夕临时变阵。

推迟CDR 小米要分步走

小米官方微博6月19日一大早贴出了给证监会的申请文件，文件显示“公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。特此公告”。

对此证监会也发布了补充公告给予“尊重”。

证监会发行部表示，“小米集团经慎重研究，决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向我会申请推迟发审会时间。我会尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。”

是择机启动还是估值问题？

之所以先发港股再发CDR，据接近小米的中介人士表示，小米集团考虑到境内资本市场环境的不确定性，同时CDR作为一项创新的举措，为了更有质量的CDR发行，决定CDR暂缓审核，后续将择机重新启动。

也有说法与估值有关。近期监管部门先后召集机构召开了两次有关创新企业该如何定价的会议，目的其实也是希望通过合理定价，努力引导市场各方理性投资，维护市场平稳运行。

证券时报记者了解到，试点企业如何定价、会不会出现定价过高已成为中小投资者越来越担心的问题。证监会有关人士表示，A股市场以散户投资者为主，市场脆弱，投资者风险识别和风险承受能力相对较弱，在对试点企业进行估值定价时，更谨慎报价。

“传统的市盈率等估值方法不完全适用试点企业，新的成熟的估值模式尚未建立或未经有效检验，估值和定价难度较大，需要通过充分的市场询价来发现价格。”证监会相关人士要求，询价机构在发行定价中，报价前进行独立、深入、客观的研究，保持足够的审慎，报价要经得起时间检验和市场各方推敲，切实起到对发行人的价格约束作用，促进发行人审慎定价；在新股或存托凭证上市后，有责任引导市场各方理性投资，维护市场平稳运行。

同时，要求作为专业投资机构，应当通过招股书全面理解发行人的业务经营与业绩变动情况，深入研究发行人面临的各项风险因素，审慎采取适合发行人特点的估值技术和估值手段，避免武断、片面和冲动的做法，避免受媒体舆论的诱导影响。在此基础上，充分体现估值与报价的科学性、专业性、稳妥性、约束性。

针对创新企业存在投入大、风险高、易被颠覆等特点，高莉曾强调，加之A股历来有炒作新股、炒作题材的情形，创新企业上市初期可能出现被炒高之后出现较大幅度回落的风险。近期，境内外市场均有类似案例，不少投资者蒙受损失。

因此，证监会特别提醒境内投资者要充分认清创新企业的投资风险，谨慎参与试点企业的投资，不要跟风炒作、盲目追高，有效控制投资风险。

高莉表示，需要特别强调的是，证监会已对试点企业发行定价提出明确要求：一是要求发行人及其主承销商根据企业各自情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效激励和风险约束机制，促进专业机构投资者积极参与、认真研究、审慎报价；二是要求机构投资者切实发挥其在询价过程中的作用，发挥其专业优势，保持应有的独立、客观、审慎，实现试点企业合理估值和定价，切实保护投资者合法权益，维护市场稳定。

战略配售基金怎么办？

小米推迟CDR，独角兽战略配售基金怎么办？上周开始，战略配售基金就面向个人投资者开始募集，认购时间已经结束，虽没有具体的募集数据，但整体募集规模或低于市场普遍预期，六只产品个人认购份额都不到500亿份。

有分析人士表示，短期内若没有独角兽公司在境内发行，战略配售基金的投资主要还是债基，战略配售基金不是仅投资CDR，只要是新经济创新型企业的CDR和IPO，战略配售的都可以参与。

原本会创下12天上会记录

6月15日晚间，证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证（CDR）将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。

在6月7日，小米首次递交了CDR发行申请，这就意味着，从首次递交CDR发行申请到正式上会，小米总共只经历了12天，而之前被市场认为是闪电上会的工业富联从首次递交IPO申请到上会总共花了35天。

在符合标准的创新型企业可向证监会递交CDR发行申请材料的当日，小米就于6月7日火速向证监会提交了首发申请材料，而证监会则于当日接收、受理了小米的《首次公开发行股票并上市》申请。由此，小米成为CDR试点的第一单申请。之后，小米CDR发行事项一直在快速推进，并于6月14日晚间，证监会官网披露了小米CDR反馈意见以及小米更新后的CDR招股书。发审委就小米的CDR申请给出反馈意见，一共罗列了多达84个提问，字数超2万字，从各个环节对小米此次发行CDR进行了严格问询。

虽然小米能够“闪电”上会接受审核，但并不意味着审核标准有所降低，证监会新闻发言人高莉曾表示，无论是一般IPO企业，还是申报试点的企业，证监会一律坚持依法全面从严监管要求，依据相关法律法规和规范性文件的规定，严格审核。

高莉称，虽然基于试点工作性质，对试点企业单独排队且审核速度较快，但证监会初审部门和发审委相关审核工作均依法依规开展，坚持条件标准不降低，程序环节不减少，对试点企业从财务和非财务角度，全方位、多维度依法进行审核，在审核的严格程度方面，较一般IPO企业要求更高。

这一严格审核要求，从证监会披露的对小米的首发反馈意见中可见一斑。根据此前证监会披露的对小米的首发反馈意见，主要涵盖了84个具体问题，远超常规IPO企业的二三十个问题，涉及是否存在同业竞争、小米治理、生态链企业情况、金融和类金融业务、股权激励、关联交易等关键内容。

小米H股或很快启动

据了解，由于小米发行H股已通过港交所聆讯，H股发行将很快启动。

小米曾被认为是A股IPO史上的多项先例，如公司股权结构上含表决权不一致的AB股、未拆除VIE架构、以CDR+港股的方式IPO等。随着小米CDR的推迟，这些关键词都将被打上问号。

目前，资本市场拥抱新经济的规则出齐。上周五，从证监会到沪深交易所，在到中国结算，资本市场发布了多个规章制度，从独角兽到CDR，从企业保荐机构，到企业申报门槛、承销规则修订、发行定价、到交易收费，再到普通投资者参与，以及商业银行加盟，都做出了详细规定。此前证监会也发布的九大规则，明确了服务新经济的多项政策。